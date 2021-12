0,51 Millionen Zuschauer waren in Echtzeit auf Corona-Station

Quotennews

Der Fernsehsender RTLZWEI sendete am Donnerstag eine bemerkenswerte Dokumentation. Der Marktanteil bei den Umworbenen fiel überraschend gut aus.

Die Welt wird seit fast zwei Jahren von der Corona-Pandemie dominiert, doch das Virus ist immer noch nicht unter Kontrolle. Inzwischen heißt es wieder: „Flatten the Curve“, damit es in den Krankenhäusern nicht zu einer Triage kommen muss. Bereits am 31. März 2021 beschäftigte sich ProSieben mit dem Thema, die Dokumentation «Pflege ist #nichtselbstverständlich» flimmerte bis tief in die Nacht über die Fernsehschirme.Für das Projekt war die Produktionsfirma Florida TV verantwortlich, Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben die Sendezeit in ihrer Show «Joko & Klaas gegen ProSieben» erspielt. Mit 12,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen konnten alle Beteiligten zufrieden sein. Nun sendete der RTLZWEI , die Dokumentation lief zwischen 20.15 Uhr und Mitternacht.Der Bericht aus dem Zollern-Alb-Klinikum in Baden-Württemberg verfolgten 0,51 Millionen Fernsehzuschauer, der Grünwalder Sender ergatterte einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Die Produktion von Janus TV stellte unter anderem Dr. med. Jürgen Reinhardt vor, der für das Zentrum für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie verantwortlich ist. 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen begleiteten die Dokumentation, die einen Marktanteil von 4,6 Prozent holte. RTLZWEI hätte wohl selbst nicht mit so einem guten Ergebnis gerechnet.