RTLZWEI im Januar: «Reimanns» und «Let's Love» am Mittag, «Tierische Helden» in der Primetime

TV-News

Obwohl Konny und Manu Reimann zu Kabel Eins abgewandert sind, strahlt RTLZWEI weiterhin alte Folgen der Reimanns aus. Für die Primetime hat Spiegel TV ein neues Hundeformat produziert.

Das RTLZWEI-Programm im neuen Jahr nimmt immer konkretere Formen an. Während in der Primetime vor allem die bekannten Familien-Soaps «Die Geissens» und «Die Wollnys» im Blickpunkt stehen, kehrt am Nachmittag ab dem 3. Januar auch wiederzurück. Die Slow-Dating-Show bleibt allerdings auf dem kürzlich neueingeführten Sendeplatz um 15:00 Uhr. Im Anschluss bleibt es bei der Programmierung vonAufhorchen lässt zudem der frühe Nachmittag, denn dort plant man in Grünwald mit, was insofern interessant ist, da Konny und Manu Reimann kürzlich bei Kabel Eins unterschrieben haben, wo neue Folgen der Heimwerker-Familie ab dem 9. Januar ausgestrahlt werden. Freilich zeigt RTLZWEI werktags um 14:10 Uhr keine neuen Folgen, sondern Altware aus dem Jahr 2015.Neues Programm gibt es unterdessen am Donnerstag, 6. Januar, in der Primetime um 20:15 Uhr. Dort hat der Privatsender die erste von zwei Folgenangekündigt. In der zweistündigen Sozialdoku werden insgesamt acht Rettungshunde bei ihren Einsätzen begleitet, dabei erschnüffeln sie Sprengstoff, retten Leben oder finden vermisste Personen. Die Sendung wird von Spiegel TV produziert. Während beispielsweise Schäferhund Fly mit seinem Besitzer Patrick – ein Stabsunteroffizier bei der Bundeswehr – beim Einsatz begleitet wird, oder die zehnjährige altdeutsche Hütehund Flintstone, der der einzige zertifizierte Archäologiespürhund Deutschlands ist, auf Spurensuche geht, wird unter anderem auch die Ausbildung zum Rettungshund des zehn Monate alten Labradorwelpen Elio thematisiert.