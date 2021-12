VOD-Charts

Über zehn Millionen mehr Klicks als vor einer Woche generierte «Haus des Geldes» in der 50. Kalenderwoche. Auch die Werte der anderen Top10-Titel stieg spürbar an.

Die Netflix-Seriebleibt auch in dieser Woche das Maß aller Dinge, denn allein die fünfte Staffel wurde nach Angaben des Streamers zwischen dem 6. und 12. Dezember fast 148 Millionen Stunden gestreamt – weltweit. Damit liegt man im Bereich „Non-English TV“ fast 100 Millionen Stunden vor dem zweiten Platz. Auch in absoluten Zahlen dominiert die spanische Serie, dazu aber später mehr. Die Top10 der VOD-Charts beginnen in dieser Woche in Deutschland. Der Amazon-Hitverbuchte in der 50. Kalenderwoche eine Bruttoreichweite von 6,37 Millionen.Laut den Marktanalysten von „Goldmedia“ brachte eszwischen dem 10. Und 17. Dezember auf 6,65 Millionen Abrufe, die Zombie-Serie sichert sich damit Platz neun. Knapp davor landet ein weiterer Amazon-Prime-Video-Titel, der erst kürzlich an den Start gegangen ist:. Seit heute, 17. Dezember, stehen sieben von insgesamt acht Folgen zur Verfügung. In den vergangenen sieben Tagen wurde die Serie 6,68 Millionen Mal geklickt. An der Sieben-Millionen-Marke kratzt die Krankenhaus-Serie, die 6,98 Millionen Aufrufe zählt und sich damit über den siebten Rang freuen darf.Auf Platz sechs landet ein Titel aus dem Hause Disney+ . Vonsind seit dem 24. November bislang fünf Folgen erschienen, in dieser Woche hat es zum ersten Mal für einen Platz unter den Top10 gereicht. Mit 7,57 Millionen Zuschauer sichert man sich Platz sechs. Alt bekanntes, aber umso überraschender, findet sich auf Rang fünf ein:. Die einstige Erfolgsserie von Chuck Lorre kommt auf 7,87 Millionen Klicks. Die guten Nachrichten reißen fürnicht ab. Nicht nur, dass die Serie hierzulande 8,01 Millionen Mal abgerufen wurde, verdiente sich der südkoreanische Hit auch drei Golden-Globe-Nominierungen.Auf dem Treppchen warten keine weiteren Überraschungen mehr. Bronze geht an die Krimi-Serie, die 10,6 Millionen Zuschauer unterhielt. Fast drei Millionen Fans mehr zählte. Die Sitcom um die Nerd-Gruppe aus Pasadena darf sich über Silber und eine Bruttoreichweite von 13,2 Millionen freuen. Unangefochten von der Spitze grüßt wie erwähnt. Nachdem in der Vorwoche 16,9 Millionen Klicks drin waren, verzeichnete die Netflix-Serie nun 27,3 Millionen Abrufe.