75 Jahre Steven Spielberg  Die Tops & Flops

Der Meister brachte zahlreiche Streifen ins Kino und Fernsehserien auf die Leinwand. Anlässlich des Geburtstags stehen die Projekte im Vordergrund.

Das Beste kommt zuletzt? In der letzten regulären 2021-Ausgabe von Quotenmeter.FM sprechen Felix Maier und Fabian Riedner über Steven Spielberg. Der US-amerikanische Starregisseur, der am 18. Dezember 1946 in Cincinnati, Ohio, geboren wurde, ist auch zeitgleich der kommerziell erfolgreichste Filmemacher und Produzent.Derzeit warten viele Fans auf die vierte Fortsetzung der «Indiana Jones»-Reihe. Aber auch mit Spielfilmen wie «Der weiße Hai», «E.T. – Der Außerirdische», «Jurassic Park», «Der Soldat James Ryan» und «Catch Me If You Can» hat Spielberg Geschichte geschrieben. Vor wenigen Tagen erschien sein neuester Film «West Side Story» in den Kinos, der bereits jetzt von vielen Experten gelobt wird.Riedner und Maier unterhalten sich nicht nur über seine Filme, sondern auch die Fernsehproduktionen wie «Amazing Stories» (AppleTV+), «Extrant» (CBS), «Under the Dome» (CBS), «Taken» (Syfy) und natürlich «Band of Brothers». Vorab gesagt: In diesem Podcast wird mit Sicherheit ein Meisterwerk zu kurz behandelt!