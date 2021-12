Birgit Schrowange geht zu Sat.1

TV-News

Beim Bällchensender soll die ehemalige RTL-Moderatorin im kommenden Jahr gleich drei Formate präsentieren.

Zwischen 1994 und 2019 war sie das Gesicht des RTL-Magazins «Extra», vor zwei Jahren zog sie sich aus dem Fernsehen zurück. Nun hat Birgit Schrowange eine neue Aufgabe vor sich und wechselt dafür von Köln nach Unterföhring zu Sat.1 . Dort soll sie im kommenden Jahr gleich drei Jahr neue Formate moderieren, von denen zwei bereits im Frühjahr an den Start gehen sollen. Inporträtiert sie besondere Frauen, die mal prominent, mal unbekannt sind, aber eines gemeinsam haben: eine besondere Lebensgeschichte. Diese Reihe wird von south & browse produziert.Die zweite Reportage-Reihe hört auf den Namenund stammt von Constantin Entertainment. Darin sollen Familien-Geschichten erzählt werden, bei denen die Familie in welcher Form auch immer Zuwachs erhält. Dies kann das Zusammenziehen in ein Mehrgenerationenhaus sein, die Geburt eines Kindes oder die Aufnahme eines Flüchtigen. Im Sommer 2022 soll zudem eine dritte Reportage-Reihe folgen, über die noch keine Informationen bekannt gegeben wurden.„‚Jetzt ist meine beste Zeit!' ist seit Jahren mein gelebtes Motto. 2020 und 2021 waren die beste Zeit, um eine Pause zu machen, durchzuatmen und mich auf mich und meine Lieben zu konzentrieren. Jetzt ist die beste Zeit, um wieder in das Abenteuer Fernsehen einzutauchen. Ich freue mich auf meine neuen Projekte in Sat.1!", zeigt sich Birgit Schrowange euphorisch.Auch Sat.1-Chef Daniel Rosemann freut sich auf seine neue Moderatorin: „Es gibt kaum eine glaubwürdigere Botschafterin im deutschen TV, um erwachsene und selbstbewusste Frauen anzusprechen, als Birgit Schrowange. Deswegen passt sie perfekt zum neuen Sat.1 . Herzlich Willkommen in der Sat.1-Familie, liebe Birgit.“ Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling ergänzt: „Birgit Schrowange ist immer mutig, ehrlich und direkt. In Sat.1 trifft sie in ihren Reportage-Reihen auf Menschen, die ihre Träume angehen und leben wollen – ähnlich wie Birgit Schrowange es gemacht hat. Und macht. Ich freue mich auf eine besondere Zusammenarbeit."