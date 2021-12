Tobias Moretti überzeugt in «Das Haus»

Quotennews

Am späten Abend erreichte sowohl die Bundesliga-Berichterstattung als auch das «Sportschau Thema» ein junges Publikum.

Das Erste setzte am Mittwoch zur besten Sendezeit auf den Dystopie-Thriller, in dem Spielfilm wurde der Star-Journalist Johann Hellström von einer in Deutschland populistischen Partei mit Berufsverbot belegt, weshalb er zusammen mit seiner Frau ins Exil geht. Auf der Ostsee-Insel lebt er in einem volldigitalisierten Domizil. Wie das Haus verrückt spielte, nachdem die politische Lage gekippt war, wollten sich 3,66 Millionen Menschen nicht entgehen lassen.Der Spielfilm von Patrick Brunken und Rick Ostermann verzeichnete einen Marktanteil von guten 12,5 Prozent. «Das Haus» mit Tobias Moretti, Valery Tscheplanowa und Hans-Jochen Wagner verbuchte 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Spielfilm von Rick Ostermann sicherte sich einen Marktanteil von 8,0 Prozent. Bei den Umworbenen belegte Das Erste somit den dritten Primetime-Platz.Um 22.50 Uhr fasste Das Erste wieder die Bundesliga-Partien zusammen. Wie Gladbach – Frankfurt endete, wollten unter anderem 2,27 Millionen Fernsehzuschauer wissen. Der Marktanteil belief sich auf 14,9 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich0,34 Millionen sowie fabelhafte 9,2 Prozent. Kurz vor Mitternacht lief die einstündige Dokumentation. Diese erreichte 0,66 Millionen Zuseher und kam auf schlechte 7,3 Prozent Marktanteil. „Die Systemsprengerinnen – Welche Rolle spielen Frauen im Fußball“ verfolgten 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei durchschnittlichen 6,7 Prozent.