ProSieben zeigt wieder zwei Saison-Spiele der NFL

TV-News

Derzeit läuft es für ProSieben Maxx mit der NFL-Übertragung sensationell gut, weswegen ProSieben auch in diesem Jahr wieder Spiele der Regular Season übernimmt.

Dass sich American Football derzeit größter Beliebtheit erfreut, weiß man wohl nirgends besser als in Unterföhring. ProSieben Maxx zeigt bekanntlich jeden Sonntag zwei Spiele der Regular Season und fährt seit Wochen am Montagmorgen sagenhaften Quoten ein. Nicht nur die späteren Spiele, die gegen 22:30 Uhr angestoßen werden, sorgen für Jubelstimmung, sondern auch die frühen Partien um 19:00 Uhr sind sehr gefragt. Zuletzt verbuchte die Begegnung der Las Vegas Raiders und der Kansas City Chiefs bis zu 5,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das anschließende Match zwischen Buffalo und Tampa Bay sorgte nach Mitternacht – wenn die Konkurrenz logischerweise geringer ist – für bis zu umwerfende 9,0 Prozent.Dies ist auch Muttersender ProSieben nicht entgangen, der auch in dieser Saison wieder nicht nur Play-off-Partien zeigt, sondern Spiele der regulären Spielzeit. Am zweiten Weihnachtsfeiertag startet die Übertragung allerdings erst im Nachgang an das Weihnachtsspecial von «The Masked Singer» um 22:15 Uhr. Zuvor überträgt ProSieben Maxx das erste Spiel des Abends. Welche Duelle im Einzelnen übertragen werden, steht noch nicht fest.Auch nicht im neuen Jahr, wenn ProSieben am 2. Januar dann gleich zwei Spiele überträgt. Dann zeigt man auch ab 18:30 Uhr das wöchentliche Magazin. Wie der Zeitplan in der Folgewoche aussieht, steht noch nicht fest, dann steht nämlich erstmals der 18. Spieltag einer Saison auf dem Plan. Die NFL hatte die Saison um ein Spiel verlängert. Die Wildcard-Round wird dann am 15. und 16. Januar ausgespielt, dersteigt am 13. Februar in Los Angeles.Kommenden Sonntag bleibt zunächst alles beim Alten, ProSieben Maxx zeigt am 19. Dezember die Partien Pittsburgh Steelers gegen Tennessee Titans (19 Uhr) und Baltimore Ravens gegen Green Bay Packers (22:20 Uhr).