Die «Bergretter»-Achterbahnfahrt geht weiter

Quotennews

Die ZDF-Serie lief wieder stark, richtig gute Quoten fuhr auch «maybrit illner» am späten Abend ein.

Am Donnerstag gab es eine weitere Episode der erfolgreichen ZDF-Seriezu sehen. In der Folge „Hundeleben“ von Jochim Scherf waren Thea Harder-Vennewald, Raul Richter und Aybi Era als Gaststars dabei. In dieser Folge ging es nicht nur um eine Zwangsräumung, sondern auch um einen Einbruch in einem Tierheim.Die bisher vier gezeigten Episoden holten Reichweiten zwischen 4,93 und 6,10 Millionen Zuschauer, in der vergangenen Woche standen 5,30 Millionen auf der Uhr. Diese Folge nun schaffte es auf 5,44 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 18,2 Prozent. Beim jungen Publikum schlug sich die Produktion weiterhin prima, denn mit 0,60 Millionen verzeichnete das Format starke 8,7 Prozent.Der Polittalkbeschäftigte sich mit „Corona: Politik in der Krise – Oder Krise der Politik“. Moderatorin Illner hatte unter anderem den SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Friedrich Merz, der sich für den CDU-Parteivorsitz bewirbt, zu Gast. Die Sendung wollten 3,06 Millionen Zuschauer nicht verpassen, sodass man auf einen Marktanteil von 15,4 Prozent kam. Erneut stark lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, denn die 60-minütige Sendung holte 0,41 Millionen und einen Marktanteil von 8,9 Prozent. Illner schlug am späten Abend sogar die ProSieben-Show mit Bruce Darnell, die auf lediglich 0,30 Millionen junge Zuschauer kam.