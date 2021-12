«Yellowjackets» hat eine Zukunft

US-Fernsehen

Showtime hat eine zweite Staffel für die Serie bestellt.

Nach Weihnachten startet hierzulande die neue Seriebeim Pay-TV-Anbieter Sky. Der Haussender Showtime hat das Format nun um eine zweite Staffel verlängert. Obwohl die Reichweiten überschaubar waren, sammelten sich über mehrere Wochen bis zu vier Millionen Zuschauer.Das Horrordrama wechselt zwischen zwei Epochen hin und her: Die eine ist die Zeit nach einem Flugzeugabsturz, in der die Mitglieder eines Mädchenfußballteams auf sich allein gestellt sind; die andere ist ihr Erwachsenenleben, in dem sie das Trauma dieses Erlebnisses auf sehr unterschiedliche Weise verarbeiten."«Yellowjackets» war eine unverfälschte Sensation für Showtime", sagte Unterhaltungschef Gary Levine. "Wir sind überwältigt von dem Beifall und der Publikumsresonanz auf unsere Serie, einschließlich mehrerer 'Best of 2021'-Listen, einer 100-prozentigen Bewertung auf Rotten Tomatoes und einer rasant steigenden Zuschauerzahl. Es gibt eindeutig einen Hunger nach Originalität und Kühnheit, und unsere unglaublichen Showrunner Ashley, Bart und Jonathan haben zusammen mit ihrer perfekten Besetzung genau das und noch viel mehr geliefert. Ich kann es kaum erwarten, die Überraschungen zu sehen, die sie in Staffel zwei für uns bereithalten."