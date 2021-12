«Quatsch Comedy Club» feiert Ende Januar bei Sky runden Geburtstag

TV-News

Der «Quatsch Comedy Club» wird 30 Jahre alt. Beim Jubiläum sind über 50 Comedians dabei.

Entstanden ist die neue Staffel desim Oktober, Sky hat nun einen Sendetermin für die Jubiläumsrunde bekannt gegeben. Der bekannte Comedy Club von Thomas Hermanns feiert am 31. Januar 2022 sein 30-jähriges Bestehen. Am 27. Januar versendet Sky die neuen Folgen, insgesamt 13 Stand-up-Shows sind geplant, dazu gibt es noch zwei Best-of-Folgen. Immer donnerstags um 21:00 Uhr wird eine neue Episode bei Sky Comedy sowie bei Sky Ticket ausgestrahlt. Mit dabei sind über 50 Comedians. Unter anderem stehen Ingo Appelt, Mirja Boes, Bülent Ceylan, Carolin Kebekus, Matze Knop, Johann König, Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, Oliver Pocher, Shahak Shapira, Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Olaf Schubert, Gayle Tufts und viele weitere auf der BühneAuch diverse Newcomer wie Filiz Tasdan, Fabi Rommel, Shari Litt, Jonas Greiner oder Luka Marija sind mit von der Partie. Zum Auftakt der neuen Staffel blickt Gastgeber Thomas Hermanns in einem einstündigen Special mit zahlreichen Gästen zurück auf die vergangenen 30 Jahre, die vielen großen Momente des Clubs sowie den Anfängen zahlreicher etablierter Comedy-Größen. Hermanns begrüßt dabei Studiogäste und erzählt noch unbekannte Anekdoten. Außerdem hat Sky Videobotschaften als Geburtstagsüberraschung angekündigt.„30 Jahre «Quatsch Comedy Club» – in der neuen Staffel bei Sky Comedy feiern wir eine ganze Staffel lang! Stars und Newcomer gratulieren und präsentieren ihre neuesten Nummern, wir wühlen ein wenig in unserem Archiv und wir beginnen mit einer tollen Geburtstagsparty! Stand Up in Deutschland ist jetzt erwachsen, aber auf keinen Fall schon in der Midlife Crisis... let's celebrate!", freut sich Herrmanns auf die Geburtstagsstaffel.Johannes Plenk, Director Entertainment Channels bei Sky Deutschland, erklärt: „Eine Institution feiert runden Geburtstag: Lebendiger denn je prägt und belebt der «Quatsch Comedy Club» seit 30 Jahren die deutsche Comedy. Grund genug, diese Etappe bei Sky gebührend zu feiern – denn zu viel Comedy kann es gerade jetzt nicht geben."Damit ist noch nicht das Ende der Comedy-Fahnenstange erreicht, denn ab dem 24. März schließt sich dann die Reihean und präsentiert die Soloprogramme der Comedians Salim Samatou, Alain Frei, Mirja Regensburg und Elena Wolff.