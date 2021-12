Geo Wild jetzt auch bei RTL+ verfügbar

Vermischtes

Vor wenigen Wochen startete das SVoD-Angebot im Kabelnetz von Vodafone, nun erweitert sich dich Verfügbarkeit.

Ende Oktober startete RTL Deutschland mit Geo Wild einen neuen SVoD-Dienst ( Quotenmeter berichtete ), damals war das Angebot zunächst nur im Kabelnetz von Vodafone verfügbar. Nun wird das Streamingangebot auch beim hauseigenen Dienst RTL+ verfügbar sein, der Startschuss erfolgt mit dem heutigen Donnerstag, 16. Dezember. Teil des Portfolios von Geo Wild sind neben Natur-Dokumentationen auch Geschichten aus der Tierwelt, die sich an Familien und Kinder richten.„Unser neues Angebot Geo Wild ist im Oktober erfolgreich gestartet; nun wollen wir Wildlife in allen Farben der Natur noch mehr Menschen zugänglich machen. Dafür bauen wir unser vielfältiges Geo Wild-Portfolio weiter aus und präsentieren atemberaubende Natur- und Tier-Dokus – darunter viele Deutschland-Premieren – nun auch in der RTL+ Entertainment-Welt“, erklärt Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel bei RTL Deutschland.Frank Thomsen, GEO-Publisher bei Gruner + Jahr, fügt an: „Wir freuen uns, dass Geo Wild jetzt auch auf RTL+ zu sehen ist. Das stärkt die Marke Geo weiter, mit der wir schon heute in allen Kanälen, ob Print, TV, Audio oder Digital, ein breites Publikum mit herausragendem Wissenschaftsjournalismus ansprechen und noch viel mehr vorhaben.“ Ab Januar liefert die Marke Geo auch Inhalte für den Nachrichtensender ntv , der den Samstagabend mit insgesamt vier Stunden Programm aus den Themengebieten Natur und Tiere füllen will. Um 22:00 Uhr sollen unter dem neuen Label „Geo Wild“ Natur- und Wildlife-Themen von Geo Television ins Programm genommen werden.