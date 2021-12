Unschön: Der Tod zu Weihnachten

Soap-Check

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» überbringt Miriam eine traurige Nachricht.

Florian will seiner Familie nicht zeigen, wie beunruhigt er von seinen Seh-störungen ist. Doch Katrin konfrontiert ihn mit ihrer Vermutung, dass er Probleme mit den Augen hat. Florian gesteht ihr seine Angst und es kommt zu einem innigen Moment. Hannes nimmt etwas enttäuscht hin, dass Jonna verheiratet ist und ihren Mann mit der Kontaktanzeige nur eifersüchtig machen will. Er hilft ihr trotzdem. Gutgelaunt schießen sie ein Selfie, das Jonna ihrem Mann schickt. Der Plan geht auf. Jonnas Mann Kjell bucht überraschend einen Flug nach Deutschland. Amelie will ihren Konkurrenten Heiko Struckmeyer ausstechen, der mit einer Homestory bei den Wählern Erfolg hat. Als Britta erfährt, dass Amelie Lilly, Sam und Joe dafür instrumentalisieren will, weist sie ihre Schwester in die Schranken. Ben fällt es nach einem Rettungseinsatz schwer, seine Erlebnisse zu verarbeiten. Doch Tina kann ihm aus seiner Krise heraushelfen. David und Gunter übernehmen für Carla die Vertretung im Restaurant und sie reist verliebt mit Philip in die Provence.Ariane ist fassungslos, dass Christoph die Ereignisse, die sie fast in den Wahnsinn getrieben haben, bereits über Wochen im Voraus geplant hat. Mit der Videoaufzeichnung hat er sie nun endgültig in der Hand und verlangt von ihr, ihm ihre Anteile für einen Spottpreis zu verkaufen. Später merkt Ro-bert sofort, dass etwas mit Ariane nicht stimmt, und will von ihr wissen, was los ist. Michael und Rosalie laden Henning ein, mit ihnen gemeinsam Frisbee zu spielen. Zu Michaels Ärgernis übertrifft Henning ihn dabei sportlich bei weitem. Obwohl Michael sich dabei sogar eine Verletzung zuzieht, nimmt er seine Niederlage Henning gegenüber gelassen, aber später richtet er unter vier Augen eine eindringliche Bitte an Max. Gerry versteht die Welt nicht mehr: Zum einen geht Henning ohne Shirin zu der Geburtstagsfeier seines Freundes und zum anderen finden Max und Vanessa einfach nicht mehr zueinander, obwohl sie sich lieben. Als Gerry sich an Alfons wendet und ihn fragt, warum es sich alle so schwer machen, hat dieser leider auch keine Antwort parat.Gregor merkt, dass Emma noch unter seinem eigenen Trennungsschmerz leidet. Findet er einen Weg, die Sorgen seiner Stieftochter zu lindern? Beim Anblick von Winkler mit Uschi kocht Huberts Eifersucht wieder hoch. Wie geht Uschi damit um, dass er anscheinend noch nicht austherapiert ist? Als der Organist für den Weihnachtsgottesdienst ausfällt, drohen die Lansinger auf andere Gottes-dienste auszuweichen. Ist Pfarrer Burmans erste Christmette noch zu retten?Ute ist froh, dass Benedikt zurück ist, und sie will ihn unterstützen. Als sie erfährt, wie Schizophrenie im Alltag aussehen kann, wird ihr ganz anders. Das Falschgeld von Monika sorgt dafür, dass sie wieder auf der Liste der Verdächtigen von Jakob steht. Er ist kurz davor, die Wahrheit aufzudecken. Theo wird aufgrund seiner Hautfarbe die Kommode verwehrt. Nach einer aufwühlenden Konfrontation wird er jedoch für seine klaren Worte belohnt.Moritz kann das Ende seiner Beziehung nicht akzeptieren und beschließt, um Chiara zu kämpfen. Wird Moritz sie mit einem Liebesappell umstimmen? Leyla erhält das verlockende Angebot, in den A-Kader eines anderen Eissportvereins wechseln zu können. Wird Leyla den Steinkamp-Kader verlassen? Richard scheitert bei der Suche nach einem perfekten Weihnachtsgeschenk für Simone, doch Lucie hat einen rettenden Einfall.Luis bringt die aufgelöste Miriam nach Hause. Vorsichtig versucht er, an sie heranzukommen, aber Miriam schweigt. Als sie am nächsten Tag merkt, wie viel Sorgen sich Luis um sie macht, erklärt sie, dass ihr Vater tot ist. Laura und Yvonne spannen die gesamte Familie ein. Während Gerner arglos glaubt, einen normalen Vater-Tochter-Tag zu verbringen, versammeln sich all seine Liebsten zur großen Überraschung im Townhouse.Meike ist gerührt, als Lisa ihr sagt, dass sie Weihnachten bei ihr in Köln feiern und nicht zu ihrer Mutter fahren möchte. Gerade haben sie gemeinsam die Weihnachtsdeko besorgt, als plötzlich Hannes mit Mo auf der Matte steht. Die beiden haben alle Studis animiert, vor den Weihnachtsferien noch einmal krass Party zu machen und wollen auch Lisa einladen. Immerhin ist es gelungen, dass sogar Dascha mitfeiern möchte – trotz Hannes. Lisa sagt zu. Doch zunächst wird mit Meike das Loft geschmückt und die beiden kommen sich dabei noch näher. So nah, dass Lisa ihrer vermeintlichen Cousine gesteht, wie sehr sie sich immer danach gesehnt hat, ihre vollständige Herkunft zu kennen. Meike erkennt voller Schreck und Sorge, wie sehr Lisa darunter leidet, dass sie keine „normale“ Familie hat. Fast platzt die Wahrheit aus Meike heraus, doch Dascha kommt dazwischen. Sie will Lisa zur Party abholen.Lynn reagiert enttäuscht, als ihre Wehen sich als Fehlalarm entpuppen. Anders als erhofft, kann sie also die Schwangerschaft nicht endlich hinter sich lassen. Während Krätze seiner Schwester voller Besorgnis ein absolutes Schonprogramm verordnet, macht diese sich daran, die Wehen selbst einzuleiten. Beim wehenfördernden Treppensteigen verausgabt sie sich allerdings so sehr, dass sie fast kollabiert. Weder Krätze noch Emmi können verstehen, warum Lynn sich selbst so dermaßen in Gefahr bringt. Doch dann platzt es aus ihr heraus: Sie hält diese Schwangerschaft einfach nicht mehr aus. Sie leidet darunter, so eingeschränkt zu sein. Und Krätzes Schonprogramm macht alles nur noch schlimmer. Krätze ist geschockt und erkennt, dass er Lynn keine Vorwürfe machen sollte. Stattdessen wäre es besser, ihr zur Seite zu stehen. Umso glücklicher ist Lynn, als ihre Hausboot-Familie sie mit einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk überrascht, um die Zeit bis zur Geburt zu überbrücken. Sie bekommt einen eigenen Laptop.