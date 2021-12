«CSI: Vegas» geht weiter  ohne Petersen

US-Fernsehen

Der Star der ursprünglichen Serie verlässt das Format des Neustarts nach nur einer Staffel.

Der Fernsehsender CBS hat seine Fernsehseriefür eine zweite Staffel verlängert. Bereits vor einer Woche strahlte man das Finale der ersten Runde aus. Die neuen Folgen sollen dann in der Fernsehsaison 2022/23 zu sehen sein. William Petersen, der seine Rolle aus «CSI» wieder aufnahm, wird allerdings nicht mehr dabei sein.Petersen stimmte zunächst zu, in der auf zehn Folgen beschränkten ersten Staffel der Neuauflage dabei zu sehen. Klar ist hingegen, dass der Schauspieler weiterhin als ausführender Produzent tätig sein wird. Bei Jorja Fox, die mit ihrer alten Rolle zurückkehrte, ist noch keine Personalentscheidung getroffen."Das unglaublich talentierte Kreativteam und die Darsteller von «CSI: Vegas» haben in dieser ersten Staffel hervorragende Arbeit geleistet, indem sie das CSI-Universum mit frischen Geschichten und einem neuen Kriminallabor brillant aktualisiert und dargestellt haben und damit bewiesen haben, dass die CSI-Fangemeinde nach 20 Jahren immer noch hungrig nach mehr ist und bereit ist, ein neues Kapitel in dieser illustren Serie zu begrüßen", kommentierte Amy Reisenbach, EVP, aktuelle Programme, CBS.