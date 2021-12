Zielgruppe: «TV total» sichert sich Marktführung

Quotennews

Am Nachmittag waren Joko und Klaas aktiv. Die Sendung verbuchte im Vorfeld von «taff» keine außergewöhnlichen Quoten.

Am Mittwochabend verzeichnetemit Sebastian Pufpaff wieder steigende Werte. Nachdem das Format mit 2,86 Millionen Zuschauern startete, verabschiedeten sich Woche für Woche fast die Hälfte der Zuschauer – ähnlich sah das Bild bei den Werberelevanten aus. Nun fuhr das Raab-TV-Team mit 1,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 5,9 Prozent ein. Bei den Werberelevanten kam die Show auf 1,26 Millionen, der Marktanteil lag bei 16,8 Prozent. «TV total» war somit in der Primetime klarer Marktführer. «Markus Lanz – Das Jahr 2021», auf Platz zwei, unterhielt nur 0,66 Millionen junge Menschen.Fürsah es im Anschluss nicht besser aus. In der vergangenen Woche wollten 0,52 Millionen Zuschauer die Sendung sehen, der Marktanteil belief sich auf 6,3 Prozent in der Zielgruppe. Damit die Werte nicht völlig abstürzten, wurde es seicht: In der ersten Stunde behandelte das als ernsthaftes Journal gestartete Magazin die Telefonaktion von Joko und Klaas, ehe es mit einer Reportage über einen Slackliner weiterging. Darauf wollten sich 0,65 Millionen Zuschauer einlassen, der Gesamtmarktanteil belief sich auf 2,7 Prozent. Bei den jungen Menschen ergatterte man 0,46 Millionen, der Marktanteil lag bei mauen 7,1 Prozent.Zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, also zwischen Comedy-Reruns und dem erfolgreichen Magazin «taff» sendete ProSieben . Die Sendung, die nicht wirklich in Fahrt kam, erzielte nur 0,39 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 3,2 Prozent ein. Bei den Umworbenen sicherten sich die zwei Entertainer 0,25 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 11,7 Prozent. «The Big Bang Theory» kam hingegen auf 0,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, «taff» unterhielt 0,46 Millionen.