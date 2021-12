Neue Folgen von Ralf Seeger und den «Hitwissern» im Januar bei VOX

TV-News

Tiere und VOX gehören am Samstagvorabend einfach zusammen – daran wird sich auch im neuen Jahr nichts ändern. Währenddessen setzt der Sender auch «Die Hitwisser» fort.

Am kommenden Dienstag ist eine neue Ausgabe vonbei VOX , außerdem plant der Kölner Sender am 4. Januar in der Dienstagsprimetime eine Wiederholung, die erstmals im Juli dieses Jahres gesendet wurde. In den Wochen danach wird es erneut frische Ware vom Musikquiz geben, denn für den 11. und 18. Januar sind zwei neue Ausgaben der abendfüllenden Sendung angekündigt. Dann treten in der gewohnt privaten Atmosphäre wieder vier Rateteams gegeneinander an und rätseln über Fun-Facts aus der Musikwelt. Am 11. Januar bestehen die Teams aus Tim Mälzer und Sasha, Wigald Boning und Steffen Hallaschka, Eva Padberg und Riccardo Simonetti sowie Janin Ullmann und Jasmin Wagner alias Blümchen.Neben den Hitwissern hat VOX auch neue Folgen vonangekündigt, die ab dem 8. Januar immer samstags immer ab 19:10 Uhr gesendet werden. Die mittlerweile siebte Staffel besteht aus insgesamt sechs Folgen. Anfang dieses Jahres sendete VOX lediglich vier neue Folgen. Im Durchschnitt wurden 1,67 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,59 Millionen ermittelt, mit 7,3 Prozent landete man auf VOX-Senderschnitt. Damit lag die sechste Runde auf dem Niveau der vorangegangenen Staffeln.In den neuen Folgen verschlägt es Seeger und sein Team unter anderem zu einem Tierheim, das verheerend brannte, sowie auf einen Gnadenhof am Rande des Ahrtals kurz nach der Flutkatastrophe im Juli 2021. Weniger dramatisch geht es wohl in Folge eins zur Sache, denn darin reisen sie in die Nähe von Bremen, um einen Hundewaschsalon zu bauen. Dies hat allerdings einen ernsten Hintergrund, denn dort befindet sich eine Anlaufstelle für ehemalige Straßenhunde und Auffangstation für verwaiste Tierbabys. Die Tiere kommen dort meist verwahrlost an, mit verfilztem Fell und entzündeter Haut. Die neue Wellness-Oase soll bei der Behandlung helfen.