«The Goldbergs»: Jeff Garlin ist raus

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird nicht mehr ans Set der Comedy-Serie zurückkehren. Fehlverhalten am Set, sei der Grund.

Die Comedy-Seriemuss in Zukunft ohne Jeff Garlin auskommen, denn dieser wird nach einer Reihe von Fehlverhaltensvorwürfen und einer anschließenden Untersuchung der Personalabteilung nicht mehr zurückkehren. Wie das Fachblatt „Variety“ vermeldet, soll ein Insider gesagt haben, dass dies in beiderseitigem Einvernehmen geschehe.Garlin war einer der prominentesten Stars von «The Goldbergs» seit der Premiere der Serie im Jahr 2013. Berichten zufolge wird Garlin seine Arbeit an der verbleibenden Produktion der neunten Staffel der Serie nicht beenden. Seine Kündigung ist sofort wirksam. Es bleibt ungewiss, wie die Serie die Abwesenheit eines ihrer wichtigsten Charaktere erklären wird.Garlin hatte sich kürzlich in einem Interview mit „Vanity Fair“ zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert. Er räumte ein, dass eine Untersuchung der Personalabteilung über sein Verhalten am Set seit drei Jahren läuft, und wies das Gerücht zurück, er sei von der Serie gefeuert worden.