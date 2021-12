«Gipfel der Quizgiganten»: RTL findet Sendetermin

TV-News

Im neuen Jahr sendet der Kölner Sender zudem zwei neue Ausgaben von «Denn sie wissen nicht, was passiert».

Die Primetime im Januar 2022 steht bei RTL ganz im Zeichen der Quizshow. Während die erste Sendewoche des neuen Jahres an vier Tagen mit «Wer wird Millionär?» vollgepackt ist, sendet der Kölner Sender am Montag, 10. Januar, den, bei dem die Quizmoderatoren Günther Jauch, Guido Cantz und Johannes B. Kerner gegen „die allerbesten Quizkandidaten Deutschlands“ antreten müssen. Moderiert wird die Sendung von Palina Rojinksi.Die abendfüllende Show wird zunächst bis 22:15 Uhr ausgestrahlt, ehe die Nachrichtensendung «RTL Direkt» das Programm für 20 Minuten unterbricht. Ab 22:35 Uhr kehrt die von Streamwork und Riverside produzierte Sendung auf die Bildschirme zurück. Um 23:25 Uhr übernimmt dann «Spiegel TV». Gespielt wird in insgesamt drei Runden. Dabei müssen die Teams nicht nur Wissensfragen aus verschiedenen Kategorien wie „Erdkunde", „Sport", „Film und Fernsehen" oder „Unnützes Wissen" beantworten, auch sind in einer Spielrunde Geschicklichkeit, Ausdauer oder Konzentration gefordert. Falls das Moderatoren-Trio siegreich sein sollte, wandert die erspielte Gewinnsumme in den Jackpot für die nächste Show.Zwei Tage zuvor ist Günther Jauch ebenfalls im Einsatz, denn RTL hat die Rückkehr von. Für Samstag, den 8. Januar, um 20:15 Uhr ist die erste von zwei Folgen geplant.Für den 12. Januar hat RTL zudem die zweistündige Dokuangekündigt. Zuletzt hatte auch Amazon Prime Video eine sechsteilige Doku-Serie über den Rapper und dessen Beziehung zu Arafat Abou-Chaker. In der RTL-Doku spricht der Rapper erneut über den öffentlich ausgetragenen Streit. Die «Spiegel TV»-Reporter Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer, die zu Bushido und Abou-Chaker bereits seit über 15 Jahren recherchieren, präsentieren zudem exklusives Material.