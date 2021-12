Markus Lanz Jahresrückblick baut ab

Quotennews

Ab 22.45 Uhr strahlte das ZDF den Spielfilm «KI – Die letzte Erfindung» aus, in der die «Schlafschafe»-Stars mitspielten. Die deutsche Produktion war aber ein Schuss in den Ofen.

Bis zum Jahr 2019 strahlte das ZDF den Jahresrückblick «Menschen» aus, doch nachdem Johannes B. Kerner, Thomas Gottschalk und Hape Kerkeling das Format verließen, sackte die Reichweite im Jahr 2012 auf 4,51 Millionen ein. Die letzte Ausgabe kam vor knapp zwei Jahren um 22.15 Uhr nur noch auf 2,15 Millionen Zuschauer. Doch die von Markus Lanz moderierte Sendung bekam 2020 einen neuen Titel und wanderte wieder in die Primetime. Das Ergebnis: 4,00 Millionen Zuschauer.drehte sich am Mittwoch um 20.15 Uhr nicht nur um das Corona-Virus und die dazugehörige Impfung, sondern auch um das Abdanken der deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. In der zweistündigen Show durfte ein Rückblick auf die Olympischen Sommerspiele und die Fußball-Europameisterschaft nicht fehlen. 3,72 Millionen Menschen verfolgten die Sendung mit Lanz, die auf einen Marktanteil von 13,3 Prozent kam – damit lag man nur auf Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die von Frank Hof geleitete Sendung 0,66 Millionen und kam auf starke 9,2 Prozent.Die «Schlafschafe»-Stars Lisa Bitter und Daniel Donskoy standen auch fürvor der Kamera. Das Doku-Drama von Florian Hanig und Tamer Baumgarten-Noort wollten ab 22.45 Uhr lediglich 0,65 Millionen Menschen sehen. Der Marktanteil des von Christian Twente umgesetzten Spielfilms betrug schlechte 6,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,15 Millionen Zuschauer erzielt, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 5,7 Prozent.