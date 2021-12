RTL zeigt «Bachelor» Dominik Stuckmann ab Ende Januar

TV-News

Die Produktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland kehrt Ende Januar ins RTL-Programm zurück. Die Rosenvergabe findet diesmal in Mexiko statt.

RTL hat einen Neuen! Keinen neuen Moderator, aber einen neuen. Dieser heißt Dominik Stuckmann und wird ab Ende Januar in Mexiko die Rosen verteilen. Das hat der Kölner Sender am Mittwoch bestätigt. Stuckmann wohnt in Frankfurt am Main sowie auf Gran Canaria und kann es nicht erwarten die Singles kennen zu lernen. „Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe“, wird der insgesamt zwölfte Bachelor in einer RTL-Mitteilung zitiert.Los geht die neue Staffel am Mittwoch, 26. Januar 2022, um 20:15 Uhr. Eine Woche vorab steht die erste Folge beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit. „Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann“, gibt Stuckmann das Ziel für die Staffel aus.Grund zum Feiern dürfte im neuen Jahr dann auch wieder RTL haben, denn die Quoten sind selbst nach elf Staffeln «Der Bachelor» weiterhin gut. Die elfte Rosenvergabe kam in diesem Jahr durchschnittlich auf 2,23 Millionen Zuschauer und einen Gesamtmarktanteil von 7,1 Prozent. In der Zielgruppe verzeichnete der Kölner Sender im Durchschnitt 1,33 Millionen Zuschauer pro Folge und 15,3 Prozent am entsprechenden Markt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind und auch die anderen Formate aus dem «Bachelor»-Franchise laufen nicht mehr allzu stark – allen voran «Bachelor in Paradise», das in diesem Herbst aufgrund schlechter Quoten aus dem Programm flog ( Quotenmeter berichtete ).