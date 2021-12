Daniel Hartwich moderiert «Master of Sweets»

TV-News

Im Januar feiert «Die fabelhafte Welt der Zuckerbäcker» am Sonntagvorabend ihrer Premiere bei RTL.

Im Sommer hatte RTL zwei neue Formate angekündigt, die sich um die Welt der Snacks und Süßigkeiten drehen. Mitlief im Spätsommer und Frühherbst bereits das erste der beiden Formate – mit sehr überschaubarem Erfolg. Im Schnitt interessierten sich aber nur durchschnittlich 1,07 Millionen Zuschauer für die Rezepte beliebter Snacks wie dem Whopper oder KitKat. Die Quoten beliefen sich auf miese 5,0 Prozent bei allen und 7,3 Prozent in der Zielgruppe. Dies hindert RTL aber nicht an der Ausstrahlung des zweiten Formats, das nun einen Sendetermin gefunden hat.Am Sonntag, 9. Januar, geht um 17:30 Uhran den Start. RTL sendet die Show, die von Daniel Hartwich moderiert wird, in zwei Teilen bis zum Beginn der Primetime, unterbrochen wird das Programm um 18:45 Uhr von «RTL Aktuell»-Nachrichten. Insgesamt sind vier Folgen angekündigt. Hartwich moderiert mit «Lego Masters» ein ähnliches Format, denn in «Master of Sweets» treten statt Lego-Bauer sechs Patisserie-Profi-Teams gegeneinander an, um die Jury von ihrem Können zu überzeugen. Diese besteht aus Brigitta Schickmaier, René Frank und Matthias Mittermeier. Das Siegerteam des von Endemol Shine Germany produzierten Formats darf sich neben einem Pokal über ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen.Unterdessen sendet RTL ab dem 11. Januar an zwei Dienstagen zwei neue Folgen von. Die Sendung wechselt damit vom gewohnten Sendeplatz am Montag auf den zweiten Tag der Woche. In diesem Jahr gingen drei Folgen der Docutainment-Sendung über den Äther und hatte Anfangs mit nur 9,9 Prozent in der Zielgruppe durchaus Probleme. Die beiden weiteren Folgen sorgten dann für 12,3 und 13,4 Prozent. 24 Stunden nach «Undercover Boss» fragt Steffen Hallaschka in einem neuen, wie Deutschland wohnt. Die Sendung geht mit Reportagen, Studiogästen und einem interaktiven Umfragetool auf die Unterschiede zwischen dem Leben in der Stadt und auf dem Land ein.Am Freitag, 14. Januar, läutet dann eine neue Folge derdas Wochenende ein. Zu besten Sendezeit widmet sich Oliver Geissen den emotionalsten Hits aller Zeiten. Im Studio begrüßt er Susan Sideropoulos und Niklas Osterloh als Gäste sowie die Show-Acts Gregory Porter, Jupiter Jones, Revolverheld, Zoe Wees, Max Giesinger und Sarah Connor.