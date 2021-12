Disney erwirbt «Goonies» von Warner Bros.

US-Fernsehen

Der Mickey-Maus-Konzern hat tatsächlich wieder einmal ein Projekt der Konkurrenz erworben.

In den vergangenen Monaten bestellten die Verantwortlichen von Disney+ zahlreiche Projekte – allerdings meist von ihren Tochterfirmen ABC Signature, 20th Television, Marvel Studios oder FX. Jetzt schlug man beim Mitbewerber Warner Bros. zu und sicherte sich eine Serienfortsetzung an «The Goonies». Diese wird den Titeltragen.Zunächst wurde das Projekt für den Sender FOX konzipiert. Die Serie handelt davon, dass eine Lehrerin ihren Schülern hilft, den Originalfilm komplett nachzustellen. Doch FOX lehnte das Projekt ab, das Konzept passe nicht zur aktuellen Ausrichtung des Senders. Nun berichtete das Fachblatt „Variety“, dass die Serie für Disney+ weiterentwickelt wurde. Weiterhin sind Warner Bros., The Donner Company und Amblin Television an Bord. Das Drehbuch kommt von Sarah Watson."Sarah hat ununterbrochen an diesem unglaublichen Drehbuch gearbeitet, wir hatten unsere Leseprobe, und dann wurde die Welt wegen Covid geschlossen", sagt Clancy Collins White, Executive VP und Leiter der Entwicklungsabteilung. "Wir kehrten viele Monate später zurück und beendeten den wunderschönen Pilotfilm mit einer unglaublichen Besetzung, die aber leider etwas zu jung für Fox war.“