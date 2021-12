Verlässt Ariane den Fürstenhof?

Soap-Check

Bei «Sturm der Liebe» könnte ein Abschied anstellen. Unterdessen leidet Florian bei «Rote Rosen» unter Sehstörungen. Da stellt sich die Frage, ob diese psychosomatisch sein könnten.

Florian wehrt sich dagegen, dass seine Sehstörung psychosomatisch sein könnte. Der Stress der letzten Wochen war einfach zu viel. Anke ist es ein Dorn im Auge, dass Katrin und ihr Befinden so großen Einfluss auf Florian haben. Sie fordert ihn auf, mit der Vergangenheit rund um Katrin abzuschließen. Die neue Auszubildende im Hotel macht ihren Job nicht gut. Doch als Gunter erfährt, dass Jolina gerade ihre Großmutter verloren hat, ist er nachsichtig und beauftragt Simon, eine zweite Ausbildungskraft einzustellen. Mia wird klar, dass sie dem Praktikum im Krankenhaus emotional nicht gewachsen ist und kündigt. Sie ist froh, dass ihre Eltern Verständnis haben. Als sie David für seine Entscheidungshilfe dankt, erkennt er nicht, dass Mia verliebt ist, sondern denkt direkt an die zu besetzende Ausbildungsstelle im Hotel. Amelie geht in die Offensive: ie macht die Geschichte mit Tristan in einem Interview öffentlich und präsentiert sich als starke Frau. Doch als Heiko ihr weiterhin droht, lässt sie sich auf die Schlammschlacht ein.Ariane spielt mit dem Gedanken, den „Fürstenhof“ zu verlassen, allerdings ist es keine Option für sie, ohne Robert zu gehen. Doch dieser ist nicht bereit dazu, alles hinter sich zu lassen – vor allem wegen Lia, obwohl er sich das zunächst nicht eingestehen kann. Daraufhin erklärt sich Ariane zum Schein bereit, ihre Anteile an Christoph abzutreten. Paul macht sich in Christophs Auftrag gemeinsam mit Constanze an die Arbeit, ein Strategiepapier für die Zukunft des „Fürstenhofs“ zu erstellen. Um Paul und Constanze zu beweisen, dass sie mehr kann als nur simplen Bürokram zu erledigen, will Josie sich auch an der Aktion beteiligen. Doch obwohl sie bis spät in die Nacht hinein versucht, eine geeignete Idee zu entwickeln, fällt ihr nichts Überzeugendes ein. Max ist überglücklich, als Vanessa ihm noch eine zweite Chance gibt. Die beiden genießen ihr Glück und Max wird umso mehr bewusst, wie viel ihm Vanessa bedeutet. Auch Gerry freut sich für seinen Bruder, obwohl es ihm gleichzeitig einen Stich ins Herz versetzt, dass er mit Shirin wohl nie ein solches Glück erleben wird.Kommandant Bamberger ist enttäuscht, als die Feuerwehrler nur halbherzig bei der Sache sind. Sind sie sich nicht der drohenden Unwetter bewusst? Als der Orkan über Lansing zieht, gilt es alle Kräfte zu bündeln, um dem Unwetter standzuhalten. Kann das Schlimmste abgewendet werden?Jakob stellt Monika eine Falle, um herauszufinden, ob sie etwas mit den Diamanten zu tun hat. Derweil nutzen Corinna und Chris Matteos Stippvisite für eine Weihnachtsmarkttour mit der Familie. Doch ganz plötzlich kippt Matteos fröhliche Glühweinlaune. Die WG findet ein bei der Bescherung vergessenes Schmuckstück. Nun fragen sich alle, für wen das Geschenk gewesen sein mochte und von wem das Präsent ist.Jennys und Maximilians Freude über einen gelungenen Launch von TaclaEnergy! wird durch eine Hiobsbotschaft ausgebremst. Vor Wut will Chiara Moritz' Sabotage von "Battle on Ice" verraten. Lucie stellt fest, dass der Imbiss Verlust macht.Yvonne zieht sich zurück, was ihre Liebsten sehr beunruhigt. Mit ihrer Fürsorge schießen Laura und Moritz jedoch übers Ziel hinaus. Yvonne igelt sich weiter ein, bis plötzlich unerwarteter Besuch vor der Tür steht. Was würde man tun, wenn man Bundeskanzler wäre? Was als kleine Spinnerei beginnt, entwickelt sich bei Nihat schnell zu einer Idee, über die es sich nachzudenken lohnt: Warum nicht in die Politik einsteigen, wenn man was bewirken will?