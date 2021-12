Schlechte Werte: «8 Zeugen» knüpft an «Glauben» an

Quotennews

Unterdessen fährt bei RTL eine alte Ausgabe einer Reportage ebenfalls schreckliche Werte ein.

In den vergangenen zwei Wochen strahlte VOX die RTL+-Serie «Ferdinand von Schirach – Glauben» aus. Das Format holte nur desaströse Einschaltquoten. In dieser Woche stand die Free-TV-Premiere vonan, in der Alexandra Maria Lara und Ralph Herforth die Hauptrollen spielten. Die Geschichten wurden von Jörg Lühdorff und Janosch Kosack verfasst.Die acht Episoden, die VOX am Mittwoch ausstrahlten, kamen im Durchschnitt auf 0,49 Millionen Fernsehzuschauer und einen dazugehörigen Marktanteil von schlechten 2,2 Prozent. Das Format, in dem die Erinnerungsforscherin Dr. Jasmin Braun die entführte zehnjährige Emma retten sollte, verzeichnete 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man sehr schlechte 2,8 Prozent Marktanteil ein.Unterdessen wiederholte RTL auf dem 20.15 Uhr-Slot. Das Format sicherte sich 1,06 Millionen Zuschauer und 3,6 Prozent Marktanteil, bei den jungen Menschen fuhr man 0,43 Millionen ein. Der Marktanteil lag bei 5,7 Prozent.