Olli Dittrich als Merkel-Reporter zum Jahresende

TV-News

«Ich war Angela Merkel – Das Zahlemann-Protokoll» heißt das neue Special von Olli Dietrich, das kurz vor dem Jahreswechsel im Ersten ausgestrahlt wird.

Das Erste hat ein weiteres Special von Komiker Olli Dittrich angekündigt, in dem er sich die kürzlich zu Ende gegangene Amtszeit von Angela Merkel vornimmt.lautet der Titel der zwölften Folge seiner Persiflage-Reihe und wird am 29. Dezember um 23.45 Uhr ausgestrahlt. Darin schlüpft er einmal mehr in die Rolle der Reporter-Legende Sandro Zahlemann, der auch schon Teil von «Frühstücksfernsehen», «Das TalkGespräch» und «Der Sandro-Report» war. Dieser durchlebt gerade eine berufliche Pechsträhne und wird von seinem Sender freigestellt, bis er durch einen technischen Fehler der Telefongesellschaft die bisherige Mobilnummer der scheidenden Bundeskanzlerin erhält.Somit steht sein Handy nicht mehr still und er erhält im Sekundentakt SMS-Nachrichten von herausragenden Persönlichkeiten und Politikern aus aller Welt, die eigentlich für Angela Merkel bestimmt sind. Im ersten Moment bemüht er sich um Aufklärung, doch dann wittert Sandro Zahlemann seine Chance, einmal das ganz große Rad zu drehen und beschließt, diesen Zufall zu seinem persönlichen Vorteil zu nutzen. Er spielt das Spiel mit und nimmt auf seine ganz eigene Art Einfluss auf das politische Geschehen – mit ungeahnten Folgen. Und das nicht nur für die Politik, sondern auch für ihn selbst.Neben Dittrich sind in der Mockumentary auch zahlreiche Gaststars zu sehen, wie Caren Miosga, Robin Alexander, Tom Buhrow, Wolfgang Bosbach und Horst Lichter. Der bekannte Dokumentarfilmer Falko Korth arbeitete in der Produktion als Autor an Olli Dittrichs Seite. «Ich war Angela Merkel – Das Zahlemann-Protokoll» ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln und beckground tv. Die Redaktion hat Carsten Wiese. Online first steht der Film bereits am Morgen der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek zur Verfügung.