«Hartz und herzlich»: Neue Folgen im Januar

TV-News

RTLZWEI-Zuschauer können sich freuen. Im Januar gibt es neue Folgen «Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock» und «Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken».

RTLZWEI startet das neue Jahr mit neuem TV-Stoff! Gleich 20 neue Episoden gibt es beiim Nachmittagsprogramm, während es fürfünf neue Folgen zur Primetime gibt. In Rostock geht es bereits ab dem 3. Januar 2022 los, montags bis freitags um jeweils 16:00 Uhr, die Primetime-Episoden aus den Benz-Baracken gibt es ab dem 4. Januar 2022 immer dienstags um logischerweise 20:15 Uhr. In den Benz-Baracken gibt es ein Wiedersehen mit den Bewohnern des Mannheimer Stadtteils Waldhof, während es in Rostock zurück zum Blockmacherrings geht.Bei «Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock» geht es in Jacks Leben mit einem neuen aufregenden Abschnitt los. Er ist transgender und steht vor seiner geschlechtsangleichenden Operation. Als es im Vorlauf jedoch Komplikationen gibt, muss Jack schnellstmöglich in die Notaufnahme. Ob alles gut gehen wird und vor allem, was Jacks Pläne mit der angestrebten Hochzeit mit Kathleen machen, bleibt abzuwarten. Zudem hat Cindy schwere Wochen hinter sich, in denen Tochter Clara vom Jugendamt in Obhut genommen wurde und Jean sich von Cindy trennte. Besser Nachrichten gibt es da für Regina: Die Rentnerin erfährt einen Fan-Besuch, der Geschenke mitgebracht hat. Außerdem steht ein kostenloser Haarschnitt in Aussicht.In den Benz-Baracken hat unterdessen Petra einen schweren Gang vor sich. Ihr krebskranker Verlobter Heiko ist an Herzversagen gestorben und bei der Organisation der letzten Ruhestätte kommen finanzielle Sorgen hinzu. Petra fühlt sich von allen Seiten alleingelassen. Corona macht auch vor den Benz-Baracken kein Halt und mitten in den Wohnanlagen macht sich eine Impfstation breit. Das heikle Impf-Thema wird also auch bei «Hartz und herzlich» diskutiert. Weniger brisant gibt es da beim Zoff zwischen Janine und ihrem Ex. Neben der linearen Ausstrahlung sind alle Episoden bei RTL+ für 30 Tage kostenlos auf Abruf bereit.