ITV verlängert «The Masked Dancer»

England

Die erste Staffel war ein Erfolg, weshalb es im nächsten Jahr auf der Insel weitergeht.

In den Vereinigten Staaten von Amerika lief «The Masked Dancer» eher mau, beim britischen Sender ITV ist man mit der Performance allerdings zufrieden. Rund vier Millionen Menschen verfolgten die erste Runde, die im Mai und Juni 2021 ausgestrahlt wurde. Bei ITV wird man die Episodenzahl von sieben auf acht aufstocken, die Sendezeit von 90 Minuten soll beibehalten werden.Joel Dommett kehrt als Moderator zurück und wird von einer Jury unterstützt, die nächstes Jahr bekannt gegeben wird. Zu den prominenten Juroren des letzten Jahres gehörten Oti Mabuse, Jonathan Ross, Davina McCall und Mo Gilligan. In der ersten Staffel waren außerdem John Bishop, Holly Willoughby und David Walliams als besondere Gäste dabei.In den USA feierte «The Masked Dancer» im Dezember 2020 Premiere, aber Fox hat noch nicht verraten, ob die Show zurückkehren wird. Sie wird in den USA von Fox Alternative Entertainment und Warner Bros. Unscripted & Alternative Television produziert. In Deutschland geht die Show im Januar 2022 auf Sendung, dann wird wie bei «The Masked Singer» Matthias Opdenhövel durch die ProSieben-Sendung führen.