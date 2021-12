«Dune»: Denis Villeneuve übernimmt «Rendezvous With Rama»

Kino-News

Der 1973 veröffentlichte Roman von Arthur C. Clarke wird neu aufgelegt.

Bereits mit «Dune» hat Denis Villeneuve die Welt in seinen Bann gezogen. Bevor die Arbeiten am zweiten Teil starten, wird der Regisseurneu auflegen. Alcon Entertainment, die bereits bei «Prisoners» und «Blade Runner 2049» mit Villeneuve zusammengearbeitet haben, haben die Filmrechte an Arthur C. Clarkes klassischem Science-Fiction-Roman erworben.Der 1973 erstmals veröffentlichte Roman spielt in den 2130er Jahren und dreht sich um ein 31 mal 12 Meilen großes, zylinderförmiges außerirdisches Raumschiff, das in unser Sonnensystem eindringt. Die Geschichte wird aus der Sicht einer Gruppe menschlicher Forscher erzählt, die das Schiff abfangen und versuchen, seine Geheimnisse zu entschlüsseln. Clarke ist im Übrigen auch Autor von «2001: A Space Odyssey».Alcon wird das Projekt finanzieren, und die Mitbegründer und Co-CEOs des Unternehmens, Broderick Johnson und Andrew Kosove, werden produzieren. McCreery und Freeman werden ebenfalls produzieren.