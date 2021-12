Paramount+ setzt «Why Women Kill» fort

US-Fernsehen

Die Anthologie-Serie von CBS Studios und Imagine soll eine weitere Staffel bekommen.

, die beliebte Anthologie-Serie von Paramount+ mit Allison Tolman, Lana Parrilla, Veronica Falcón und Nick Frost in den Hauptrollen, wurde für eine dritte Staffel verlängert. Die düstere Komödie, die von Marc Cherry, dem Schöpfer von «Desperate Housewives» und «Devious Maids», geschaffen wurde, hat auch Jordane Christie und B.K. Cannon in ihrer Besetzung."«Why Women Kill» erforscht das komplizierte Leben seiner weiblichen Charaktere mit einem Stil, Charme und schwarzen Humor, wie ihn nur Marc Cherry bieten kann", sagte Nicole Clemens, Präsidentin der Paramount+-Serienabteilung. "Wir sind begeistert, dass das Publikum für die Serie weiter wächst. Die zweite Staffel von 'Why Women Kill' gehört zu den Top10-Serien auf Paramount+, sowohl was die Gesamtzahl der Zuschauer als auch die Zahl der neuen Abonnenten betrifft. Wir können es kaum erwarten, die neuen, fesselnden und skandalösen Charaktere, die Marc Cherry geschaffen hat, in der dritten Staffel der Serie zu zeigen."Die Serie wurde von Cherry zusammen mit Michael Hanel und Mindy Schultheis von Acme Productions, Marc Webb, Samie Kim Falvey, Francie Calfo, David Warren und dem Mitbegründer der Imagine Television Group, Brian Grazer, produziert.