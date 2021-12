«Reasonable Doubt» nimmt fünf Darsteller unter Vertrag

US-Fernsehen

Das Rechtsdrama läuft bei der Hulu-Sparte Onxy Collective.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ vermeldet, werden bei dem US-amerikanischen Rechtsdrama, die bei Hulu erscheint, fünf weitere Darsteller mit an Bord sein. Michael Ealy, Thadeus J. Mixson und Aderinsola Olabode werden in regulären Serienrollen auftreten, während Pauletta Washington und Sean Patrick Thomas in wiederkehrenden Gastrollen zu sehen sein werden.In der Serie werden die Zuschauer Jax Stewart (Emayatzy Corinealdi) für ihre fragwürdige Moral und ihre wilden Interpretationen des Gesetzes verurteilen, bis sie selbst in Schwierigkeiten geraten. Dann werden sie sie als das sehen, was sie ist: die brillanteste und furchtloseste Anwältin in Los Angeles, die sich bei jeder Gelegenheit gegen das Justizsystem auflehnt. Zur Besetzung gehören außerdem Tim Jo, McKinley Freeman und Angela Grovey.Ealy («The Perfect Guy», «Think Like a Man») verkörpert Damon. Mixson («Safety», «The Wonder Years») wird Spenser spielen, den Sohn von Jax und Lewis. Er ist ein echter Teenager, der mit den Augen rollt und sich aufspielt. Die Newcomerin Olabode wurde als Naima, die Tochter von Jax und Lewis, besetzt. Washington («Genius: Aretha Franklin») wird in der Serie als Mama Lu wiederkehren. Thomas («The Tragedy of Macbeth», «The Good Fight») wird als Brayden Mitchell zu sehen sein. «Reasonable Doubt»" wird von Kerry Washington und Pilar Savone für Simpson Street und Larry Wilmore über Wilmore Films produziert.