«Buying Blind» startet recht mau

Quotennews

Am späten Abend wiederholte RTL einmal mehr ein «stern tv»-Special über Familie Ritter.

Am Dienstag, um 20.15 Uhr, debütierte beim Fernsehsender RTL die neue Eigenproduktion, in der Menschen ihre Ersparnisse in fremde Hände legen und somit ihr Geld einem Makler, einem Designer und einem Bauexperten gaben, die die daraus dann ein scheinbar perfektes Traumhaus machen. Ob Teilnehmer dauerhaft glücklich werden, wurde am Dienstag nicht gezeigt.Allerdings sahen 1,50 Millionen Menschen, wie Michel Sawall, Simon Meinberg und Annekatrin Brehm das Geld anderer Leute anlegten. Die neue RTL-Show verzeichnete einen Marktanteil von schlechten 5,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,66 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei unterdurchschnittlichen 9,3 Prozent. Um 22.15 Uhr folgtemit 0,92 Millionen Zuschauer, 0,40 Millionen Umworbene sorgten für 6,7 Prozent.wurde ab 22.35 Uhr wiederholt. Die Sendung, die erstmals am 11. August zu sehen war, wollten 0,96 Millionen Menschen schon wieder sehen. Wie geht es der Familie nach dem Tod von Karin Ritter, dies führte zu 6,4 Prozent Marktanteil. Mit 0,39 Millionen jungen Zuschauern sorgte man für 10,1 Prozent Marktanteil.