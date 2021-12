Kristina Henning: Die Serie war von Christian Schertz inspiriert

Interview

Mitte Dezember fällt in der ARD Mediathek der Startschuss für «Legal Affairs». Die Serie dreht sich um medienrechtliche Themen und soll das Weihnachtsfest bereichern.

Die Fersehzuschauer:innen können sich auf ein spannendes und unterhaltsames TV-Erlebnis mit einer faszinierend-starken Frauenfigur in der Hauptrolle, gespielt von Lavinia Wilson, freuen, bei der es sich in jeder Hinsicht um eine Grenzgängerin handelt: Einerseits verteidigt sie als Deutschlands beste Medienanwältin die Persönlichkeitsrechte ihrer Mandant:innen, wozu ihr jedes Mittel recht ist, während sie andererseits privat genau diejenigen Grenzen überschreitet, die sie beruflich zu schützen aufgerufen ist.International erfolgreiche Anwaltsserien waren ganz klar im Fokus, als «Legal Affairs» entwickelt wurde. Der Anspruch war, sich durch eine moderne Machart und Erzählweise an internationalen Vorbildern zu orientieren, während die Serie konkret von einem deutschen Vorbild, nämlich dem Medienrechtler Christian Schertz inspiriert wurde, der uns auch als Ideengeber und Berater zur Seite stand. Auch die Metropole Berlin war eine Inspiration für die Serie, um inhaltlich wie formal ein modernes, atemloses und multimedial gebrochenes Lebensgefühl zu reflektieren.Grundsätzlich teile ich die Einschätzung, dass sich komplex erzählte Serien, deren Figuren sich über eine Staffel hinweg entwickeln, besser bei Streamingdiensten verorten lassen, da damit dem Zuschauer:innenbedürfnis, nach einer Folge stets die nächste oder gleich die ganze Staffel anschauen zu können, entgegengekommen wird. Ich glaube aber auch an den Erfolg anspruchsvoller Serienproduktionen im linearen Fernsehen, da letztlich der Stoff entscheidend ist. «Legal Affairs» hat das Glück, im Rahmen der ARD-Serienoffensive sowohl linear in Doppelfolgen ab dem 19. Dezember im Ersten als auch digital (online first) ab dem 17. Dezember in der Mediathek ausgestrahlt zu werden.Lena Kammermeier hat die «Ku´damm»-Reihe als Script- und Story Consultant begleitet und große Erfahrung mit publikumswirksamen Stoffen. Bei «Legal Affairs» war Lena Kammermeiert sehr erfolgreich mit Felice Götze zusammen als Headautorin tätig. Ich bin der Meinung, dass «Legal Affairs» den gleichen Sog entwickeln kann wie «House of Cards» oder «Homeland», wenn es um die Einordnung komplexer Hauptfiguren geht.Lavinia überzeugt nicht nur mit ihrem großen handwerklichen Können, sondern auch mit ihrer großen emotionalen Durchlässigkeit und dem Mut, sich auf eine streitbare Hauptfigur wie die der Leo Roth in «Legal Affairs» einzulassen. Lavinia verkörpert sowohl die unglaubliche, beinah manische Professionalität dieser Anwältin, wie auch deren Abgründe, aufs Feinste und verleiht der Figur bei aller Widersprüchlichkeit dennoch Zugänglichkeit und Menschlichkeit. Auch hat das Arbeiten unter Corona-Bedingungen und das Auftreten an nahezu jedem Drehtag der Serie große Disziplin und Belastbarkeit erfordert.Uns ging es bei «Legal Affairs» vor allem darum, Erwartungen konsequent zu brechen, um zu überraschen, auch in der Besetzung. Dabei konnten wir unserem großartigen Cast die Möglichkeit gegeben, in Rollen aufzutreten, in denen sie so bislang nicht gesehen worden sind.Ich persönlich glaube, dass das Angebot der Mediathek gar nicht groß genug sein kann, da Online-Angebote den Auswertungsweg der Zukunft für fiktionale und faktuale Unterhaltung neben dem Kino bilden.Selbstverständlich.«Legal Affairs» richtet sich vor allem an Zuschauer:innen, die Freude an etwas Neuem haben – an komplexen, modern erzählten Stoffen – zu Weihnachten und zu jeder anderen Jahreszeit.Ich besuche meine Eltern.