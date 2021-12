«RTL Samstag Nacht»: RTL ändert Silvester-Fahrplan

TV-News

Am Morgen und Vormittag setzt RTL auf Bes-of-Ausgaben von «RTL Samstag Nacht».

Am letzten Tag des Jahres hat der Kölner Sender RTL etwas am Programmschema geschraubt und verzichtet am Morgen und Vormittag auf die geplanten Spielfilm-Ausstrahlungen. Eigentlich hätten ab 6:35 Uhr die Filmeund «Männertag» ► gezeigt werden sollen. Daraus wird nun aber nichts, denn stattdessen soll das Publikum ab 6:20 Uhr mit eigenproduzierten Wiederholungen bespaßt werden. So zeigt man insgesamt 14 Best-of-Ausgaben der Kult-Comedy-Show aus den 90er-JahrenJede Sendung ist dabei auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet, was von „Urlaub“ über „Fußball“ hin zu „Das Ehrlichste über Männer und Frauen“ und „Das Schärfste über Styling“ reicht. Zuletzt hatte RTL in Gedenken an den überraschend verstorbenen Comedian Mirco Nontschew, der seinen Durchbruch in dem Format hatte, Clip-Zusammenstellungen versendet. Aus Quotensicht machte sich dies durchaus bezahlt, denn die zweistündige Sonderprogrammierungam vergangenen Mittwoch konnte gar gegen eine neue «TV Total»-Ausgabe mithalten und verzeichnete 14,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Auch die in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember ausgestrahlten «RTL Samstag Nacht – Best of»-Folgen waren mit bis zu 20,8 Prozent ein voller Erfolg.Ab 12:00 Uhr setzt RTL derweil auf, die bis 20:15 Uhr die „längste Silvesterparty aller Zeiten“ feiert. Oliver Geissen begrüßt als Gäste Jeanine Kunze und Eloy de Jong sowie die Show-Acts Hugel, Anita Doth, Jenny Berggren, Pur, Andrea Berg, DJ Ötzi, Melanie C. und Alex C. Nach «Die Party beginnt» kürt Geissen ab 20:15 Uhr <