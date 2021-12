Primetime-Check

Wie lief es für den Start der fünften «Young Sheldon»-Staffel? Konnte «Hart aber fair» im Ersten punkten? Blieb «Adam sucht Eva» auf Erfolgskurs?

Das Erste setzte zu Beginn der Primetime auf ein neuerlichessowie die Naturdoku. 3,63 und 2,77 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren bis 21:15 Uhr dabei, was 11,6 und 9,0 Prozent des Gesamtmarktes belegte. Mit 1,00 und 0,50 Millionen nahezu halbierte sich die Sehbeteiligung von 13,1 auf 6,6 Prozent. Der-Diskussion folgten im Anschluss 3,05 Millionen Zuschauer, wovon 0,58 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 11,1 Prozent bei allen und 8,5 Prozent bei den Jüngeren.Im ZDF war die Komödiezu sehen, die sich 6,41 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Dies generierte 21,0 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren waren mit 0,61 starke 8,1 Prozent drin. Dasinformierte anschließend 4,26 Millionen, was den Marktanteil auf 15,8 Prozent schrumpfen ließ. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Reichweite konstant, die relative Sehbeteiligung stieg auf 9,1 Prozent.ProSieben strahlte die erste Folge der fünften-Staffel aus und versammelte damit 1,07 Millionen vor dem Empfangsgerät. Eine anschließende Wiederholung sahen noch 0,92 Millionen. In der Zielgruppe sahen 0,77 und 0,68 Millionen zu, was ordentlichen Marktanteilen von 10,1 und 9,0 Prozent entsprach. Zwei-Folgen kamen danach auf 0,73 und 0,71 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden zweimal 8,1 Prozent ausgewiesen.brachte es ab 22:00 Uhr noch auf ein 0,50-millionenköpfiges Publikum und 6,5 Prozent in der werberelevanten Zuschauerschaft. Währenddessen strahle Sat.1 die zweite Ausgabe vonaus, die 1,85 Millionen Zuschauer sehen wollten. Die Markanteile lagen bei guten 6,3 und 12,5 Prozent.RTL generierte miteine Reichweite von 3,63 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, was 12,2 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. In der Zielgruppe verzeichnete der Kölner Sender 11,1 Prozent. VOX setzte aufund holte damit 0,92 Millionen Zuschauer, was 3,5 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe sicherte man sich mit 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen 6,4 Prozent.RTLZWEI blieb auch in Woche fünf miterfolgreich. Die Datingshow lockte 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, was einen Zielgruppenanteil von 6,0 Prozent nach sich zog.bescherte Kabel Eins mit 0,79 Millionen Zuschauern 2,8 Prozent Marktanteil. Der Spielfilm verzeichnete in der Zielgruppe 0,36 Millionen Zuschauer und solide 5,1 Prozent.