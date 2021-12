RTL+ setzt auf Baldwin und Moshammer

Vermischtes

Ab sofort steht das erste TV-Interview von Alec Baldwin seit dem tödlichen Unfall am Set von «Rust» bei RTL+ zur Verfügung. Im neuen Jahr erscheint zudem eine Doku über Rudolph Moshammer.

Ende Oktober ereignete sich am Set des Western-Filmsein schrecklicher Unfall, denn Alec Baldwins Requisitenpistole war mit scharfer Munition geladen, weswegen der Schauspieler die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verwundete und Regisseur Joel Souza verletzte. Seitdem hatte sich Baldwin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gegenüber dem US-Network ABC brach er nun sein Schweigen und gab Moderator George Stephanopoulos das erste Interview seit dem Vorfall.Während Ausschnitte bereits auf YouTube kursieren, hat sich hierzulande der Streamingdienst RTL+ die Rechte an dem gut 45-minütigen Interview gesichert und zeigt es ab sofort auf der Plattform. Interessierte müssen sich aber durchaus beeilen, denn das Gespräch ist nur bis einschließlich Sonntag, 19. Dezember, abrufbar.Für das neue Jahr hat der Streamingdienst unterdessen eine eigenproduzierte Doku angekündigt, die sich um den Münchner Modemacher Rudolph Moshammer dreht. Er wurde im Jahr 2005 von einem jungen Mann erdrosselt, woraufhin Moshammers Doppelleben an die Öffentlichkeit kam. Ab dem 10. Januar beschäftigt sich die Dokumentationmit diesem Doppelleben und geht der Frage nach, wer Rudolph Moshammer wirklich war. Die Doku tauche in eine boulevardeske Scheinwelt ab und betrachte das Leben des schillernden Paradiesvogels, der heute als Vorreiter für die LGBTQ+ Community gilt, heißt es in der Programmvorschau. Dragqueen Bambi Mercury präsentiert den Film, in dem auch enge Freunde wie Schlagerstar Roberto Blanco zu Wort kommen.