Alex Kurtzman macht Aaron Baiers zum TV-Chef

US-Fernsehen

Die bisherige Leiterin will sich neuen Aufgaben widmen.

Die Produktionsfirma Secret Hideout von Alex Kurtzman hat Aaron Baiers zum Präsidenten der Fernsehabteilung ernannt. Er wird die Nachfolge von Heather Kadin antreten, die ihren Abschied von der in den CBS Studios ansässigen Produktionsfirma angekündigt hat, um sich anderen Aufgaben zu widmen."In den zehn Jahren, in denen wir tagein, tagaus zusammengearbeitet haben, hat sich Aaron als Problemlöser und Diplomat erwiesen, der die seltene Gabe eines ausgezeichneten Geschmacks über viele Genres hinweg besitzt", sagte Kurtzman. "Er setzt sich für die Bedürfnisse unserer Kreativteams ein und pflegt gleichzeitig gute Beziehungen zur Führungsebene. Er hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung mehrerer, gleichzeitig laufender Produktionen vor und während der Pandemie mit unerschütterlicher Standfestigkeit und Einfühlungsvermögen gespielt. Es war ein Vergnügen, ihm dabei zuzusehen, wie er zu der Führungspersönlichkeit heranwuchs, die er schon immer sein sollte, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm unser Programm und unser Unternehmen in der Zukunft weiter auszubauen.""Ich könnte nicht aufgeregter sein, dieses nächste Kapitel mit Alex zu beginnen, und ich bin sehr dankbar für seine anhaltende Unterstützung und Führung über die Jahre hinweg", sagte Baiers. "Ich hatte das Glück, während ihrer Amtszeit als Präsidentin des Unternehmens eng mit Heather zusammenzuarbeiten, und ich werde ihr für immer dankbar sein für alles, was sie mir beigebracht hat. Mein tiefster Dank gilt David Stapf und all unseren großartigen Partnern im Studio und bei den Sendern für ihre Führung und Fürsprache während dieses Übergangs. Secret Hideout ist seit einem Jahrzehnt mein Zuhause, und ich freue mich, weiterhin mit diesem talentierten Team zusammenzuarbeiten."