«Mona & Marie»: Kroymann und Kriener sichern ZDF den Tagessieg

Quotennews

Mehr als eine Million Zuschauer mehr als die «Tagesschau» verzeichnete der ZDF-Film mit Maren Kroymann und Ulrike Kriener. Insgesamt schalteten 6,41 Millionen Zuschauer ein.

Maren Kroymann wurde kürzlich erst mit dem Ehrenpreis des diesjährigen Comedypreises ausgezeichnet. Ihre Dankesrede war danach weniger lustig als eindrücklich. Dass sie den Preis nicht ohne Grund bekam, bewies sie am Montagabend in der ZDF-Komödie, bei der sie Mona Berthold an der Seite von Ulrike Kriener als Marie Decker verkörperte. Wie Monas Leben in Trümmern lag, nachdem ihr Mann verstorben war und einige dunkle Geheimnisse von ihm ans Licht gekommen waren, wollten sich zur besten Sendezeit 6,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen.Die Geschichte von Autor Mathias Klaschka, die Marco Petry inszenierte, verbuchte einen Marktanteil von starken 21,0 Prozent. Kein Primetime-Programm holte an diesem Abend eine größere Reichweite. Der Weihnachtsfilm war auch bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gefragt und lockte 0,61 Millionen Jüngere an. Dies generierte einen Marktanteil von tollen 8,1 Prozent.Im Anschluss an das, das um 21:45 Uhr 4,26 Millionen Zuschauer mit den News des Tages versorgte und damit auf Einschaltquoten von 15,8 und 9,1 Prozent kam, schickte der Mainzer Sender die Free-TV-Premiere von Steven C. Millersüber den Äther. Der Actionfilm, der im Original «Line of Duty» heißt, versammelte ab 22:15 Uhr 2,14 Millionen Zuschauer vor dem Empfangsgerät. Die Marktanteile bewegten sich nun bei annehmbaren 12,0 und leicht überdurchschnittlichen 6,9 Prozent.