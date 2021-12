«Die Comedy Märchenstunde» verliert nur leicht und bleibt erfolgreich

Quotennews

Nur wenige Zuschauer gingen innerhalb einer Woche verloren, weswegen sich Sat.1 weiter über den Erfolg der «Comedy Märchenstunde» freuen darf.

In der vergangenen Woche feierteeinen erfolgreichen Einstand. Die improvisierte Neuauflage von „Aschenputtel“ bescherte Sat.1 fast zwei Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon fast eine Million Comedy-Fans der Zielgruppe angehörten. Die Marktanteile beliefen sich auf ordentliche 6,6 Prozent bei allen und starke 13,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.In dieser Woche waren erneut unter anderem Oliver Pocher und Mirja Boes mit von der Partie, die Besetzung wurde von Hella von Sinnen und Guido Cantz ergänzt. Das Märchen „Hänsel und Gretel“ wurde durch Impro-Strecken ergänzt, was 1,85 Millionen Zuschauer sehen wollten. Die Sehbeteiligung lag in Woche zwei bei ordentlichen 6,3 Prozent. In der werberelevanten Zuschauergruppe war man mit 12,5 Prozent nicht mehr ganz so erfolgreich wie in der Vorwoche, lag aber weiterhin weit oberhalb des Senderschnitts. Die Reichweite sank auf 0,91 Millionen.Wie vor einer Woche setzte Sat.1 das Programm mit Bülent Ceylan fort. Ab 22:20 Uhr hieß es. Das Kinodebüt das Mannheimer Comedians verfolgten zu später Stunde 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was 5,2 Prozent des Gesamtmarktes belegte. In der Zielgruppe blieben nur noch 0,39 Millionen Seher dran, was die Einschaltquote auf gute 9,7 Prozent sinken ließ.