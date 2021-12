VOX verlängert «Guidos Deko Queen»

TV-News

Im kommenden Jahr will VOX weitere Folgen der Nachmittagssendung zeigen.

In dieser Woche laufen die vorerst letzten Ausgaben der neuen werktäglichen Nachmittagsseriemit Designer und VOX-Gesicht Guido Maria Kretschmer. Nun hat der Kölner Sender eine gute Nachricht für alle VOX-Fans und Hobby-Innenarchitekten, denn «Guidos Deko Queen» wird auch im kommenden Jahr auf Sendung gehen. Wann die neuen Folgen über den Äther gehen, steht noch nicht fest. Am Freitag, den 17. Dezember, gibt es zunächst die letzte Folge der zweiten Staffel. Diese Woche gibt Kretschmer das Motto „Wall Art – Mache deine Wand mit einer Tapete zum Star des Raums“.Jede Woche steht wie beim Vorbild-Format «Shopping Queen» unter einem anderen Motto. Fünf Hobby-Deko-Spezialisten treten jeweils gegeneinander an und werkeln, schrauben, streichen und dekorieren im direkten Wettbewerb, während Kretschmar die laufenden Dekoarbeiten kommentiert. Alle Teilnehmer geben ihre Bewertungen für die anderen Teilnehmer ab, ehe am Ende der Woche Kretschmer seine Bewertung abgibt und damit für die Entscheidung sorgt und den Gewinner von 2.500 Euro ernennt.Bislang wurden in diesem Herbst 16 Ausgaben ausgestrahlt, die um 16:00 Uhr durchschnittlich 0,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verbuchten. Damit holte VOX einen Marktanteil von 3,6 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe kommt «Guidos Deko Queen» mit 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf solide 7,2 Prozent. Der vorläufige Höhepunkt wurde am vergangenen Freitag erzielt, als starke 9,1 Prozent ausgewiesen wurden.