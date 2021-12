«Die Geissens» melden sich Anfang Januar bei RTLZWEI zurück

TV-News

In den neuen Folgen zieht die Millionärs-Familie aus ihrem Penthouse in Monaco aus. Die Töchter Davina und Shania werden zudem eigene Wege einschlagen.

Wie in diesem Jahr werdenauch im kommenden Januar den Montagabend bei RTLZWEI belegen, denn wie der Grünwalder Sender nun bestätigte, startet die 20. Staffel der Doku-Soap über die Millionärs-Familie um Robert, Carmen und die Töchter Davina und Shania am 3. Januar 2022. Ab 20:15 Uhr zeigt der Sender jeweils zwei neue Folgen. In diesem Jahr war die Sendung sehr erfolgreich und lockte im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauern ab drei Jahren an, wovon 0,65 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Dadurch ergaben sich grandiose Marktanteile von 3,6 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den Umworbenen.RTLZWEI begleitet Familie Geiss nach Dubai, Südtirol, in die Dominikanische Republik und beim Familienalltag in Südfrankreich. Zum Start der neuen Folgen zieht es die Familie allerdings erst einmal in die USA, wo Luxus-Shopping in New York sowie Party, Street Art und Sightseeing auf dem Plan stehen. Im Laufe der Staffel werden die Geissens ihre Wohnung in Monaco nach über einem Jahrzehnt verlassen. Doch nicht nur die Wohnung wird dann neu sein, auch die Wohnsituation für Robert und Carmen Geiss, denn ihre beiden Töchter Davina und Shania ziehen aus.Dies passt zu den im September bekannt gewordenen Plänen von RTLZWEI, ein Spin-off über die beiden Geiss-Sprösslinge zu starten ( Quotenmeter berichtete ). Wie schon das Original soll die hauseigene Produktionsfirma Geiss TV(Arbeitstitel) produzieren, das sich um die beiden Geschwister drehen soll.