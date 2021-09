RTLZWEI plant «Die Geissens»-Spin-off

TV-News

Im Mittelpunkt sollen die Kinder der Unternehmer-Familie stehen.

Laut einem ‚DWDL‘-Bericht plant der Fernsehsender RTLZWEI einen Ableger des Docutainment-Formats «Die Geissens». Demnach stehen dann aber nicht Robert und Carmen Geiss im Mittelpunkt, sondern, so der Arbeitstitel, dreht sich um die Kinder Davina und Shania. Produziert werden wird das Format wie die elterliche Sendung von Geiss TV, dem familieneigenen Produktionshaus.„Die Geissens bereiten uns und ihren Fans seit zehn Jahren jede Menge Freude. Nun öffnen wir die Perspektive und geben den Geschichten rund um die nächste Generation noch mehr Platz“, wird Martin Blickhan, Leiter Consumer PR bei RTLZWEI, in dem Bericht zitiert. Aktuell befände sich das Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium, weshalb die Produktion noch nicht begonnen habe. Mit einer Ausstrahlung ist daher wohl frühestens im nächsten Jahr zu rechnen.Zuletzt war der Erfolg der Mutterserie am Montagabend ungebrochen. Die neueste Staffel verbuchte Anfang des Jahres eine durchschnittliche Reichweite von 1,15 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, wovon mehr als die Hälfte aus der Zielgruppe stammten (0,65 Millionen). Dadurch ergaben sich grandiose Marktanteile von 3,6 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den Umworbenen. Auch Wiederholungen im Frühsommer liefen meist oberhalb des Senderschnitts.