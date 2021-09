Amazon bringt eigene Smart-TVs auf den Markt

Vermischtes

Außerdem integriert man die App TikTok auf den Fire-Geräten.

Schon seit Jahren stellt der Versandhausriese Amazon eigene Hardware her. Die Fire-Geräte, die an Fernseher angeschlossen werden können, erfreuen sich großer Beliebtheit und erweitern die Fernsehwelt in das Digitale. Viele Nutzer benötigen diese Geräte, um beispielsweise Netflix & Co. auf dem Fernseher zu streamen. Amazon geht jetzt allerdings einen Schritt weiter und bringt seine ersten HDTV-Geräte auf den Markt. Im Oktober gibt es die Amazon Fire TV Omni-Serie, die ab 410 US-Dollar kostet. Außerdem soll eine billigere Variante für 370 US-Dollar verfügbar sein.Darüber hinaus erweitert Amazon die Fire-TV-Plattform um neue Funktionen, darunter die Bereitstellung von TikTok-Inhalten auf der Plattform in den USA und Kanada, den Zugriff auf den Zufallsmodus von Netflix über Alexa und die Möglichkeit, Alexa um Film- oder TV-Serienempfehlungen zu bitten.„Die neuen Fire-TV-Geräte unter der Marke Amazon bieten den Kunden eine größere Auswahl und ermöglichen es dem Unternehmen, neue Funktionen leichter zu integrieren“, so Daniel Rausch, VP von Amazons Entertainment Devices and Services Division. "Bei Amazon ist eine große Auswahl wichtig", sagte er. „Und durch den Verkauf eigener Fernsehgeräte wird Amazon in der Lage sein, eine breitere Palette von Fernsehdaten zu sammeln“.