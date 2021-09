«Les Misérables»-Star David Oyelowo unterschreibt bei ViacomCBS

US-Fernsehen

Der Mann, der auch die Hauptrolle in «Gringo» spielte, hat einen exklusiven Kontrakt bekommen.

David und Jessica Oyelowo haben einen TV-Gesamtvertrag mit ViacomCBS und MTV Entertainment unter ihrem Yoruba Saxon Produktionsbanner unterzeichnet. Demnach wird David die Hauptrolle in einer Serie über den legendären Gesetzeshüter Bass Reeves aus dem Wilden Westen spielen und diese auch produzieren. Reeves gilt als der größte Held der amerikanischen Geschichte und soll auch die Inspiration für The Lone Ranger gewesen sein."Die Geschichten, die Jess und ich erzählen wollen, sind grenzüberschreitend und voller Menschen, wie wir sie nur selten auf der Leinwand gesehen haben", so Oyelowo. "Die außergewöhnliche Geschichte von Bass Reeves ist ein gutes Beispiel dafür. Mit Weltklasse-Talenten wie Taylor Sheridan zusammenzuarbeiten, um diese Geschichten einem möglichst breiten Publikum zu erzählen, ist unser Traum, und wir glauben, dass dies durch die gemeinsamen Ambitionen, die wir mit ViacomCBS und seinen Markenplattformen haben, zusammen mit unseren erfahrenen und brillanten Produktionspartnern bei 101 Studios realisiert werden kann und wird.""David und Jessica sind unglaublich talentierte Künstler und wir freuen uns, unser Bass-Reeves-Projekt gemeinsam mit ihnen und unserem phänomenalen Partner Taylor Sheridan zu entwickeln", sagte Chris McCarthy, Präsident und CEO der MTV Entertainment Group. "Als erster schwarzer stellvertretender U.S. Marshal westlich des Mississippi ist Reeves' Geschichte monumental, und diese limitierte Serie wird einen der größten Grenzhelden in der Geschichte unseres Landes ans Licht bringen."