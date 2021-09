HBO Max verlängert «Gossip Girl»

US-Fernsehen

Die Neuauflage der ehemaligen The-CW-Serie geht weiter.

Der junge Streamingdienst HBO Max ist zufrieden mit der Performance vonund bestellte nun eine zweite Runde. Die zwölfteilige Staffel wurde in zwei Teile aufgeteilt und die zweiten sechs Episoden folgen im November. Das Unternehmen sprach vage über den Erfolg und nannte die Serie den „besten Start einer Original-Drama-Serie in diesem Jahr“.«Gossip Girl» basiert auf den Jugendromanen von Cecily von Ziegesar sowie auf der Originalserie, die von Josh Schwartz und Stephanie Savage entwickelt wurde, die auch die ausführenden Produzenten der neu aufgelegten Serie sind. Produziert wird die Serie von ihrer Firma Fake Empire, zu der Lis Rowinski als Co-Executive Producer gehört, und Alloy Entertainment, vertreten durch die Executive Producer Leslie Morgenstein und Gina Girolamo. «Gossip Girl» wird von Warner Bros. Television und CBS Studios produziert.Ein Vertreter von HBO Max sagte am Donnerstag, dass die Anzahl der Episoden für Staffel zwei sowie der Beginn der Produktion noch nicht bekannt gegeben wurden.