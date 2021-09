«Storytellers»-Wettbewerb von TVNow findet eine Gewinnerin

Vermischtes

Aylin Kockler setzte sich mit ihrem Serien-Konzept über über eine junge Plus-Size-Frau gegen 185 Mitbewerber durch.

Im vergangenen Jahr rief der RTL-Streamingdienst TVNow (demnächst RTL+) zum „Storytellers“-Wettbewerb auf, der sich an junge Kreative an sechs Filmhochschule wandte. Der Hauptgewinn: ein Produktionsauftrag mit einem Budget von 700.000 Euro. Elf Monate später hat man nun eine Gewinnerin gefunden. Aylin Kocklers Serien-Konzeptüber eine junge Plus-Size-Frau, die sich ihren Weg durch ein Fat Camp zu einem neuen Selbstwertgefühl, wahren Werten und Freundschaften erkämpft, machte das Rennen und geht in die weitere Entwicklung. Noch 2022 sollen die Dreharbeiten starten.„Gestern Abend haben ein paar verrückte Leute für mich abgestimmt und dann habe ich erfahren, dass ich jetzt zum ersten Mal eine Serie machen darf. Das ist so eine große Chance. Ich bin immer noch total überwältigt“, freute sich die Jung-Autorin Aylin Kockler nach der Siegerehrung. Sie setzte sich gegen insgesamt 180 Studierende durch, die 85 Konzepte eingereicht hatten. Die Redaktion wählte daraus fünf Finalisten aus. Diese wurden Ende August auf die „Storytellers-Klassenfahrt“, ein Kreativ-Wochenende auf dem Land, eingeladen. Mit dabei waren junge Kreative aus der Branche und schlussendlich auch die Gewinnerin kürten. Während der Reise mussten die Teilnehmer ihre Stoffe pitchen.„Wir sehen in Aylin ein großes Talent und in ihrem Stoff ein sehr aktuelles und relevantes Thema, das sie mit viel Authentizität und Herzblut sowie einem großen Unterhaltungswillen erzählen kann. Dieser Weg der Projekt-Beauftragung ist auch für uns ein völlig neuer Ansatz und wir sind schon sehr gespannt auf die Zusammenarbeit und freuen uns auf das Ergebnis, dem wir die Chance geben wollen, ein junges Publikum zu begeistern“, erklärte Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei der Mediengruppe RTL Deutschland.