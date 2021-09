CBS ordert dritte «Big Brother: Celebrity Edition»-Staffel

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird auch weiterhin von der Ehefrau des ehemaliges CBS-Chefs Les Moonves moderiert.

Der Fernsehsender CBS gab bekannt, dass die Reality-Showim Februar 2022 mit einer dritten Staffel zurückkehrt. Die Sendung wird auch weiterhin von Julie Chen Moonves moderiert, die die Ehefrau des ehemaligen CBS-Chefs Les Moonves ist. Erneut werden einige Prominente in das Haus ziehen und rund um die Uhr gefilmt werden.Während Sat.1 und Endemol Shine Germany auf einen kostenpflichtigen Livestream unter anderem bei Joyn verzichteten, geht CBS und Endemol Shine North America einen anderen Weg. Dort wird die neue Staffel exklusiv in voller Länge bei Paramount+ gestreamt.Über die Höhe des Preisgeldes in der kommenden dritten Staffel von «Celebrity Edition» ist noch nichts bekannt, auch nicht darüber, ob es an den Gewinner oder an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl gehen wird. Bisher gab es immer 250.000 US-Dollar zu gewinnen. Die Schauspielerin Marissa Jaret Winokur und die Sängerin Tamar Braxton haben Staffel eins bzw. Staffel zwei gewonnen.Schon früher ist eine andere Reality zu sehen: Usher, Chopra Jonas und Hough sind inzu sehen, wenn die fünfwöchige Reality-Serie am 22. Oktober um 20.00 Uhr Premiere feiert. Die neue, unscripted Serie zeigt sechs Aktivisten aus der ganzen Welt, die sich für eine der drei folgenden Themen einsetzen: Gesundheit, Bildung und Umwelt.