Quotencheck

ProSieben strahlte im August und September 2021 die dritte Staffel des Formates aus. Die Quoten bringt Senderchef Daniel Rosemann in Bedrängnis.

Nach dem desaströsen Abschneiden der Primetime-Show «Die Alm – Promischweiß und Edelweiß» konnte es für ProSieben am Donnerstagabend nur besser werden. Am 5. August 2021 begann die Mission Hoffnung, in dem die Programmplaner auf die dritte Runde vonsetzten. Der Start erreichte 0,97 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent. Mit 0,63 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich 11,8 Prozent.Eine Woche später war das Interesse deutlich geringer. Lediglich 0,76 Millionen Menschen interessierten sich für das Format, das einen Marktanteil von 3,7 Prozent erhaschte. Bei den jungen Leuten waren aber immerhin 0,51 Millionen Menschen mit von der Partie, sodass der Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen bei 10,4 Prozent lag.Mit der dritten Folge fragten sich die Zuschauer, wie zufällig das Casting war, dass ausgerechnet Kurierfahrer Volker und Game-Testerin Teresa an der Show teilnahmen. Beide jeweils 27-Jährigen stammten aus dem 5.000-Seelen Ort Rottendorf, in dem übrigens auch die Modemarke s.Oliver sitzt. 0,87 Millionen Zuschauer wunderten sich am 19. August 2021 über die vermutlichen Absprachen, der Marktanteil belief sich auf 3,6 Prozent. ProSieben sicherte sich somit 0,58 Millionen Zuschauer, gute 10,2 Prozent waren die Folge.Ende August erreichte die vierte Ausgabe 0,84 Millionen Fernsehzuschauer und einen dazugehörigen Marktanteil von dreieinhalb Prozent. «Beauty & The Nerd» verbuchte bei den Umworbenen 0,61 Millionen Zuschauer, sodass man erneut auf einen Marktanteil von 10,2 Prozent kam. Die vorletzte Ausgabe, die am 2. September ausgestrahlt wurde, erzielte 0,78 Millionen Zuschauer. Gegen König Fußball kam man sogar auf 0,52 Millionen Zuschauer, jedoch sackte der Marktanteil auf 8,3 Prozent ein.Schließlich stand am 9. September das Finale an. Nur noch 0,59 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das Siegerpärchen Markus und Cecilia, das zu einem Marktanteil von 2,5 Prozent führte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern verbuchte die Sendung 0,39 Millionen Fernsehzuschauer, sodass man auf grausige 6,6 Prozent Marktanteil kam.Die sechs neuen Folgen erreichten im Durchschnitt 0,80 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 3,5 Prozent. Mit 0,54 Millionen werberelevanten Zusehern kam ProSieben auf gute 9,6 Prozent. Allerdings lässt sich festhalten, dass ProSieben immer mehr der Irrelevanz ausgesetzt ist. Die zweite «Beauty & The Nerd»-Staffel wollten im vergangenen Sommer noch 0,95 Millionen Zuschauer (12,8 Prozent) sehen. Beim jungen Publikum gingen weit über 40 Prozent der jungen Zuschauer flöten. Das muss Senderchef Daniel Rosemann auch erst einmal seinen Werbekunden erklären.