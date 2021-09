VOD-Charts

In dieser Woche gibt es einige Überraschungen in den VOD-Charts zu vermelden. Ein Neustart hat aber ganz klar die Nase vorne.

In diesem Jahr liegt die Rekordreichweite für einen VOD-Titel bei 8,92 Millionen Abrufen. Die französische Netflix-Serie stellt diese Bestmarke Ende Juni auf. Mehr als zwei Monate hatte dieser Rekord bestand, doch ein Neustart hat diesen Wert gerade zu pulverisiert. Doch später mehr dazu, denn die VOD-Charts haben in der 36. Kalenderwoche so manche Überraschung zu bieten. Gleichauf auf Platz neun landen mit einer Bruttoreichweite von 1,65 Millionenund. Die längst abgesetzte Sitcom ist bekanntlich Dauergast. Das Dramedy ist erstmals seit über einem Jahr wieder dabei. Am 31. August startete die vierte Staffel bei Netflix.2,04 Millionen Klicks verzeichnete, was der Mockumentary-Serie Platz acht beschert. Knapp davor kommtins Ziel, der 10.000 Abrufe mehr verzeichnete. Wiederum nur 0,01 Millionen Zuschauer mehr genierte. Das Dating-Format tut sich im linearen RTLZWEI-Programm derzeit immer mal wieder schwer, doch bei TVNow scheinen die Abrufzahlen zu stimmen. Zwischen dem 3. und 9. September riefen 2,06 Millionen das Programm ab.Etwas Abstand konnte sich das Teenie-Dramaerarbeiten. Mit 2,49 Millionen Klicks landet man auf dem fünften Platz. Platz vier geht an, das in der Vorwoche noch mit «Lucifer» um die Krone rang und auf 4,52 Millionen Zuschauer kam. Diesmal stehen „nur“ 2,86 Millionen Klicks auf dem Papier. «Lucifer» strich hingegen komplett die Segel. Die Daily-Soapentwickelt sich unterdessen zum Dauergast und ist zum dritten Mal in Folge in den Top10 vertreten. Diesmal kommt die RTL-Serie auf 3,24 Millionen Abrufe.4,13 Millionen Mal wurde derweilgeschaut, was diesmal zu Platz zwei reicht. Dennoch liegt man mehr als die Hälfte unter dem Ergebnis des Wochensiegers. Der stammt aus dem Hause Netflix und hört auf den Namen. Die ersten fünf Episoden der fünften Staffel gingen am 3. September an den Start, was einen wahren Run auf die Serie auslöste. Mit einer Bruttoreichweite von 9,75 Millionen holt man sich nicht nur den Wochensieg, sondern stellt auch einen neuen Jahresrekord auf.