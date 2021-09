Alexander Lahl: Es war eine Kindheitsfrage, die endlich beantwortet werden musste

Interview

Produzent Alexander Lahl verrät im Quotenmeter-Interview den Charme der neuen arte-Wissensreihe «42 – Die Antwort auf fast alles» und erklärt wie man Bürgern wieder mehr Vertrauen in die Politik geben könnte.

Weil die Antwort auf die vielen Fragen, die uns so umtreiben, natürlich nie nur ‚42‘ ist. Anders als Douglas Adams in seinem Buch stellen wir ja nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens (auf den es vielleicht keine allgemeingültige Antwort gibt), sondern nach Dingen, auf die es sehr wohl Antworten geben kann, wie zum Beispiel: Wieviel das gesamte Leben auf dem Planeten eigentlich wiegt? Oder wie unser Planet ohne Schleim aussähe? Oder ob wir auf dem Mond leben könnten usw. Das Einschalten lohnt sich aber auch, weil die Sendungen informativ und unterhaltsam sind, weil sie wundervolle Animationen haben. Und natürlich weil man Nora Tschirner einfach gern zuhört, wenn sie erzählt.Jetzt habe ich ausversehen mit der ersten Antwort die zweite schon ein bisschen mitbeantwortet. Aber ein paar Fragen kann ich ja noch nennen: Aktuell zur Bundestagswahl stellen wir die etwas provokante Frage: Sollten wir losen statt wählen? Bezüglich steigender Meere treibt uns um: Was, wenn wir aufs Wasser ziehen? Und zu Weihnachten wollen wir das Geheimnis des Lichts ergründen. Bisher nämlich können wir die Wirkung von Kerzenlicht mit künstlichen Mitteln nicht imitieren. Wieso? Ach, und wir wollen nicht das Atommüllrätsel vergessen. In dieser Folge geht es um die Frage, wie wir weit entfernten Generationen übermitteln, wo unser giftiger Atommüll lagert, Generationen, die unsere Sprache vermutlich gar nicht mehr verstehen. Wie müssten solche Botschaften aussehen?Spontan würde ich sagen, dass die Art der Erzählung für eine Wissenssendung besonders ist. Und Nora verstärkt das noch durch ihre Art des Erzählens.Nein, es war einfach eine Kindheitsfrage, die endlich beantwortet werden musste!Es sind ja nicht nur sechs Teile, das ist ein Missverständnis. Allein in diesem Jahr werden 30 Folgen produziert. Im nächsten Jahr werden es vermutlich noch mehr sein. Trotzdem streiten wir um Themen. Entscheidendes Kriterium: Eine originelle Frage mit Relevanz.Eine gute Frage! Schaut man auf die Entwicklungen, ist beides gar nicht so unrealistisch. Aufs Wasser zu ziehen ist allerdings eher aus der Not geboren. Der Mond eher dem menschlichen Streben in den Weltraum geschuldet.Diese Frage kam von unserem klugen Redakteur Jan M. Schäfer. Da brauchten wir nicht lange zu überlegen.Ohne Wahlen wird es nicht gehen. Das stellt die Sendung auch nicht infrage. Trotzdem müssen wir Wege finden, wie man das Vertrauen der Menschen in die Politik wieder zurückgewinnt. Und eine Idee könnte sein, sie daran mehr zu beteiligen!Nein, eigentlich nicht. Kaputt war eher eine traurige Geschichte, die auf den biografischen Erfahrungen von zwei ehemaligen Insassen eines Frauengefängnisses beruhte. Das war alles andere als unterhaltsam, sondern hat Max und mich tief berührt.Ich nenne Ihnen mal drei, nein vier Stichworte: Ein ostdeutscher Wald, ein Goldschatz, ein paar Atombomben und ein Mann aus Südamerika mit einem Katzenkopf. Alles in allem eine gute Mischung. Mehr kann ich leider nicht verraten.