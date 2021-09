«Kitchen Impossible»-Sonderausgabe geht neben dem Filmprogramm unter

Quotennews

Der Actionfilm «Bumblebee» und der Thriller «Boston» überzeugten in Sat.1 und bei ProSieben.



VOX bot miteinen Blick hinter die Kulissen. Tim Mälzer begrüßte Haya Molcho, Victoria Fuchs, Max Strohe, May Stiegl, The Duc Ngo und Alexander Wulf. Sie berichteten von ihren Ängsten, Hoffnungen und Strategien während der Corona-Pandemie, die die Gastronomie-Branche vor große Herausforderungen stellte. Doch viel Interesse weckte die Sonderausgabe nicht, denn mit nur 0,41 Millionen Fernsehenden kam der Sender nicht über enttäuschende 1,9 Prozent hinaus. Bei den 0,24 Millionen Jüngeren reichte es zumindest für mäßige 4,7 Prozent Marktanteil.Der Actionfilm «Bumblebee» ► lockte 1,49 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , so dass ein guter Marktanteil von 6,1 Prozent eingefahren wurde. Zur Primetime wurden die 0,55 Millionen jüngeren Filmfans nur von der RTL-Show überholt. Hier wurden hohe 9,5 Prozent Marktanteil gemessen. Weiter ging es mit dem Science-Fiction-Film, der noch 0,79 Millionen Fernsehende auf dem Sender hielt. Weiterhin war eine solide Quote von 5,7 Prozent möglich. Die 0,30 Millionen Umworbenen sicherten sich gute 8,6 Prozent Marktanteil.ProSieben war dem Sender mit dem Thriller «Boston» ► jedoch dicht auf den Fersen. Hier entsprachen 1,40 Millionen Neugierige einem starken Marktanteil von 5,8 Prozent. Bei den 0,49 Millionen Werberelevanten musste man sich jedoch mit einer passablen Sehbeteiligung von 8,6 Prozent zufriedengeben. Das Katastrophendramalandete mit den 0,67 Millionen verbliebenen Fernsehzuschauern noch immer bei hohen 5,4 Prozent Marktanteil. Mit 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnte ein Rückgang auf akzeptable 7,2 Prozent nicht verhindert werden.