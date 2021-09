«Denn sie wissen nicht, was passiert» knüpft an die Werte der Vorwoche an

Quotennews

Die Show rund um Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger war in der vergangenen Woche für drei neue Ausgaben zurückgekehrt.



kam in der Vorwoche für eine neue Staffel zurück. Auch Günther Jauch durfte nach einer langen Zwangspause aufgrund von Corona sein Comeback feiern und musste sich sogleich allein gegen Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk behaupten. Er gewann und mit ihm die Zuschauer, die sich für seinen Block im Publikum entschieden hatten. Zum ersten Mal erhielt hier jeder 250 Euro, wenn der jeweilige Moderator gewinnt.1,73 Millionen Fernsehende schalteten in der Vorwoche ein, was für RTL einem guten Marktanteil von 9,5 Prozent entsprach. Bei den 0,66 Millionen Jüngeren kam zudem eine hohe Quote von 15,3 Prozent zustande. Auch wenn sich das Publikum nun wieder leicht auf 1,85 Millionen Menschen vergrößerte, blieb der Marktanteil weiterhin bei 9,5 Prozent hängen. Erneut schalteten 0,66 Millionen Umworbenen ein, was am gestrigen Abend jedoch nur für überdurchschnittliche 13,9 Prozent Marktanteil reichte.Das gestrige Programm bei RTLZWEI überzeugte nicht. Die Sozialreportagelief vor 0,41 Millionen Zuschauer. Hier musste sich der Sender mit einer mauen Sehbeteiligung von 1,7 Prozent begnügen. Besser lief es auch bei den 0,18 Millionen Werberelevanten nicht, welche sich lediglich niedrige 3,1 Prozent sicherten.erhöhte mit 0,43 Millionen Neugierigen zumindest auf einen annehmbaren Wert von 2,2 Prozent. In der Zielgruppe endete der Abend mit einer mäßigen Quote von 3,6 Prozent.